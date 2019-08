Ricciardo nem akart tiszteletlen lenni a többiekkel

Daniel Ricciardo állítja, nem akart a többiekkel kiszúrni, amikor a Magyar Nagydíj Q1-ének utolsó körei előtt megpróbálta megelőzni őket. A Renault versenyzője pár másik versenyzővel akadt össze a Hungaroring utolsó kanyarjaiban, és úgy döntött, elmegy mellettük ahelyett, hogy megkockáztassa, hogy a lassítással kihűljenek a gumijai. Ennek a vége az lett, hogy fej-fej mellett haladt a racing pointos Sergio Perezzel, és mindkettejük körét tönkretette, amelynek köszönhetően a mexikói később tiszteletlennek titulálta őt. Amikor a Motorsport.com az incidens körülményeiről kérdezte, Ricciardo a következőket mondta el:

„Nem akartam vele kiszúrni. Nem ő volt a célpont. Láttam, hogy Lewis elhúzott mellettük, és éreztem, hogy nekem is döntést kell hoznom, és úgy gondoltam, ha lassítok, azzal a mögöttem levőket szivatom, úgyhogy úgy voltam vele, akár meg is próbálhatok kiautózni egy kis előnyt. Úgy láttam, hogy talán Grosjean pórul is járt azzal, hogy beragadt Perez mögé. Nem akartam szívózni vele, de valahogy össze kellett hoznom a kört, mert ott már tudtam, hogy máskülönben a Q1-ben kiszálltam. Nehéz idők, ugye.”

Ricciardo szerint azért botlott bele a többi autóba, mert a felvezető körén gyorsabban ment annak érdekében, hogy melegen tartsa a gumijait:

„A fülemre szóltak, hogy a célegyenesig nem lehet ezzel gond, szóval tudom, hogy akár lassíthattam is volna. Arra azonban nem gondoltam volna, hogy az utolsó kanyarban egy autószerelvény mögött találom majd magam. Nem tudtam, hogy ennyien még el se kezdték az utolsó körüket, csak mentem a saját tempómat, melegítettem a gumikat, és mire az utolsó szektorba értem, már láttam a többieket, akkor kellett elgondolkodnom, hogy lelassítok, és kihűljenek a gumik, ami azért annyira nem optimális, vagy megpróbálom az előzést?”

Sergio Perez, Racing Point RP19, leads Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

Az ausztrál szerint az autóban simán megvolt a tempó ahhoz, hogy a Q2-be jussanak, és a Perezzel való eset sokkal kevésbé kapott volna figyelmet abban az esetben, ha nem a 18. helyen köt ki miatta:

„Szerintem a helyezés miatt jóval könnyebb túlreagálni ezt a dolgot. Nyilván megkönnyíthettük volna egymás dolgát, de az, hogy 18. vagyok, hogy szinte mindenki előttem végzett, jóval drámaibbá és idegesítőbbé teszi a szituációt. Ebben a helyzetben, amikor nincsen egyértelmű tempóelőnyöd a riválisaiddal szemben, minden ezredre szükséged van. Éppen ezért akar mindenki minél tovább kivárni, hogy az utolsó csepp tapadást is kifacsarják a pályából, de emiatt a forgalom, vagy egy esetleges sárga zászló miatt sebezhetőbb is az ember, ma pedig ez a helyzet a lehető legrosszabbul végződött számunkra.”

