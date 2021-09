Ricciardo nehezen alszik monzai sikere óta

Nemcsak a McLaren nagy visszatérése volt az Olasz Nagydíj, de Ricciardóé is. Az év első felét végigszenvedő pilóta végre megvalósította azt, amit várhattunk tőle, ez pedig értelemszerűen őt is nagy megelégedéssel töltötte el.

Olyannyira a siker hatása alatt van még, hogy aludni is alig tudott azóta, de nem azért, mert nem tud leállni a bulizással. Az oka valami teljesen más. „Nem a partizás az oka. Igazából csak az izgalom miatt van. Még mindig ezen jár az agyam. Rengeteg üzenetet és szeretetet is kaptam a barátoktól odahaza” – nyilatkozta a BBC-nek Ricciardo.

„Igazán jó volt minden. Nehéz ettől eltávolodni, és olyan sokáig akarom megtartani, ameddig csak lehet. Folyamatosan újrajátszom a futam pillanatait a fejemben. Vannak elképesztően élénk emlékek és pillanatok a versenyről.”

„Tíz körrel a vége előtt azt mondogattam magamnak, hogy maradjak nyugodt. Az utolsó körben pedig meglett a leggyorsabb kör. Nem is tudtam, hogy az elérhető még, de volt még némi tapadásom, ezért rámentem. Oda akartam tenni magam. Ezek miatt élek. Annyi minden történt a hétvége folyamán, amiért megéri ezt csinálni.”

Ricciardo annak is nagyon örül, hogy ő lehetett az, aki annyi év után újra győzelmi serleget vihetett a McLarennek. „Látom, mennyit jelent ez mindenkinek. Az emberek láthatták az érzelmeimet a dobogón, de vannak olyanok is, akik már jóval azelőtt itt dolgoztak, hogy én versenyezni kezdtem, és hosszú volt számukra a szünet.”

„Szóval ez azok számára is elképesztő, akik itt voltak akkor is, amikor ment és akkor is, amikor nem. Persze nekem is voltak gondjaim a teljesítménnyel idén. A győzelem viszont segíti felértékelni, hogy mim van ennél a csapatnál, és meghatározó érzés komoly szerepet vállalni ebben.”

