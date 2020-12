Ricciardo néha nagyon stresszesnek találta az idei Forma-1-es szezont

A 2020-as szezon július 5-én kezdődött a spielbergi Red Bull Ringen, majd egy héttel később, a sport történelmének keretein belül az első dupla futamot is megrendezték, Stájer Nagydíj néven.

A pilótáknak és a csapatoknak is egy úgynevezett saját buborékban kellett élnie, hogy így védekezzenek a koronavírussal szemben, amit azonban 3 pilóta; Sergio Perez, Lance Stroll, és Lewis Hamilton így is elkapott.

Daniel Ricciardo, a McLaren leendő pilótája szerint a szezon „nagyon hosszú, de ugyanakkor gyors is volt” – mondta az In the Fast Lane Podcastben.

„Most, hogy vége van az egésznek, azt mondanám, hogy igen stresszes volt. Volt egy pár jó pillanat, mint amikor egymást követő versenyek voltak ugyanazon a helyszínen, nem kellett azon aggódnunk, hogy mikor kell repülőre ülnünk.”

„Volt egy pár pillanat, amikor a szokásosnál nyugodtabbnak tűntek, és jobb is volt az alvásunk, és a pihenésünk szempontjából.”

Ricciardo azonban a pár pozitív pillanatot leszámítva úgy élte meg, hogy a szezon mentálisan nehéz volt:

„Amikor elutaztunk a különböző helyekre, természetesen ki akarsz próbálni mondjuk egy új éttermet, de ez most stresszel és pánikkal járt. Ha valaki odament hozzád, akkor a reakciód általában az volt, hogy „ne gyere közelebb.” Nagyon furcsa volt ez az egész.”

„Néha próbáltam én is lazábban kezelni a dolgokat, de utána persze te is hallod a sztorikat, szóval mondtam, hogy nem, nekem is óvatosnak kell lennem, ami nagyon stresszes volt, de őszintén örülök annak, hogy 17 versenyt sikerült rendezni, ami 6 hónap alatt fantasztikus, elégedett vagyok a dolgok kimenetelével.”

