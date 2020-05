Ricciardo napjai a karantén ideje alatt: edzés, főzés, traktor, Ozark, The Last Dance...

Ugyanakkor Ausztráliában messze jobb a helyzet, mint például Európában. Emiatt az északi területet május közepétől újra megnyitják a motorsport előtt, ami remek hír. Ricciardónak azonban még várnia kell, legalább júliusig.

„Soha nem voltam még ilyen hosszú ideig Ausztráliában egy európai időszak előtt. 2006 óta nem töltöttem el ennyi időt Ausztráliában.” - mondta Ricciardo a The New Daily kérdésére. „Szóval vannak ebben pozitív érzések is, hogy közelebb lehetek a családomhoz, ugyanabban az időzónában vagyok, mint a barátaim, így a FaceTime-ot is könnyebb használni.”

„Határozottan a legtöbbet hoztam ki a rutinjaimból, a struktúrából, és az edzésből. Összhangban vagyok ezekkel a dolgokkal. Figyelemelterelés sincs, szóval készen fogok állni, amint megkapjuk a zöld jelzést a versenyzésre.”

Daniel Ricciardo nagyon szomorú volt az Ausztrál Nagydíjon, mivel eleinte úgy tűnt, megrendezhetik a hazai futamát, de azt a szabadedzések előtt lefújták. A Renault F1 Team pilótáját különösen rosszul érintette a dolog.

„A csütörtök este őrület volt, és akkor tényleg csak próbáltunk rájönni a dolgokra, tudván, hogy nem lesz verseny, mielőtt ez az egész kissé zavarossá vált volna. Szóval néhány napba beletelt, míg ezek a dolgok letisztultak, de minden bizonnyal sajnálatos volt, ami történt. Utólag azonban azt gondolom, hogy ez volt a helyes döntés.”

„Valójában élveztem ezt a kis békét és csendet. Hogy hiányzik-e a versenyzés és az ezzel kapcsolatos nyüzsgés? Igen, de élvezem is ezt a fajta furcsaságot... Csak itt vagyok a farmon, és nem kell aggódnom, hogy repülőjegyeket foglaljak.”

„Itt van velem az edzőm, és a barátom, Michael. Ő Perh-ből jött, szóval tényleg minden megvan, amire szükség van. Csak mi vagyunk, és... Van időnk a dolgokra, és összeállíthatunk egy ideális programot, valamint át tudjuk magunkat mozgatni.”

„Nagyon ön-motivált vagyok. Azt mondanám, hogy a legtöbb alkalommal egyedül szeretek edzeni. Szeretek egyedül futni, és csak megkapni a saját teremet, zenét hallgatni, belépni a saját zónámba. Hiányzik a versenyzés, és van bennem egy olyan 'bug', ami azt mondja, újra menni és menni akarok, szóval készen állok.”

Ricciardo természetesen az étrendjére is figyel. „Főzünk is. Nincs séfünk vagy ilyesmi. Szóval csak a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből, míg az édesanyám időről időre hoz egy kis ételt. Ha van egy jó napunk az edzéssel, akkor jó dolog bekapcsolni a tévét, és megnézni az Ozark következő részét. Most például a The Last Dance megy. Michael Jordan rajongójaként nőttem fel, szóval ez a tartalom most nyilván vonzó számomra.”

„Egyébként nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy itt lehetek a farmon. Nem vagyok bezárva egy lakásba, és van telefonom, internetem, valamint ki tudok menni. Próbáltam pár olyan napot is tartani, amikor a telefont nemigazán használtam.”

Ricciardo korábbi csapattársa, Max Verstappen nagyon sokat van online, és különböző szimulátoros versenyeken vesz részt. Daniel nincs ellene ezeknek a virtuális viadaloknak, de úgy érzi, hogy eredményesebben tudja karban tartani magát az edzésekkel.

„Neki ez a szimulátoros dolgokról szól. A napjának több mint a felét ezzel töltheti, és nem vagyok ellene ennek. Csak azt tudom, hogy versenyképes vagyok, ha odakerülök, és órákat töltök el ezzel napi szinten. Úgy érzem, hogy az edzések produktívabbak.”

