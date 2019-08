Ricciardo munkája egyhangúvá vált a Red Bullnál?

Sokan még mindig nem értik, hogy Daniel Ricciardo miért hagyta el a Red Bullt, amivel egyúttal búcsút intett az élmezőnynek, mivel a Renault nagyon messze van ettől, és jelenleg a McLaren is veri a francia gyártót. Az ausztrál azonban most elárulta, személyes okai is voltak annak, hogy nem hosszabbított a Red Bullal, mely nagyon akarta őt a folytatásra Max Verstappen csapattársaként, ami az egyik legerősebb párost jelentette.

„Úgy érzem, hogy még mindig ugyanabban a helyzetben lennék a Red Bullnál. Még, ha az eredmények jobbak is lennének, független attól, hogy dobogós eredményeket érek el, vagy bármi mást is kapok, még mindig ugyanaz lenne, mint az amit elmúlt években.”

„Legalább itt új mérnökökkel kell dolgoznom. Többet tudhatok meg magamról, miközben arra is lehetőségem van, hogy egy bonyolultabb autóval zárkózzak fel a rajtrácson. Személyes szinten azt tudom mondani, hogy ebben az évben többet kaptam magamtól, mint a Red Bullnál, ahol azt hiszem, ugyanazokat a dolgokat csináltam, ugyanazokkal az emberekkel.”

Mechanics with a front wing for Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

Ricciardo elismeri, hogy a kasztni fejlesztése nem olyan gyors, mint amilyennek szerette volna, de azt mondja, nincs oka arra, hogy túlságosan is ideges legyen a dolgok miatt: „Vicces, mert a Red Bullnál eltöltött éveimben valószínűleg ennek az ellenkezője volt. A kasztni meglehetősen gyorsan fejlődött, de a motor emögött maradt. Ebben az évben a Renault oldaláról nagyon örültem a motoros fejlesztéseknek, és az előrelépéseknek. A kasztni kapcsán pedig a szezon kezdete óta találtunk néhány dolgot, de semmi nagyról nem tudok beszámolni. A Franciaországban bevetett csomagtól biztosan többet vártunk, és az nem igazán történt meg, szóval a csapat szempontjából kicsit félrementek a becslések.”

„Nem akarok túl kedvesnek hangozni, de olyannak sem, aki leteremti a másikat, hogy az mi a fenét csinál. Remélhetőleg a következő frissítéssel kicsit szignifikánsabbak leszünk. Még mindig 100%-ban hiszek a projektben, és abban, hogy nyerhetünk, ami idén azonban nehéz, és ezzel mindannyian tisztában vagyunk.

