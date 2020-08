Ha kell, Ricciardo „kirakja a könyökét,” hogy dobogóra állhasson

Sikerében nagy szerepe volt autójának egyenesbeli tempója, és szerinte akár a top 3-ba is eljuthat vele. Ha pedig már ott van, akkor esze ágában sem lesz visszavenni.

„Jó rajthelyünk van, és gyorsak vagyunk az egyenesekben, ezért szerintem a futam elején valódi esélyünk lesz” – nyilatkozta Ricciardo a Sky Sportsnak. „Utána szerintem tudnék védekezni egy ideig, ha arra kerülne a sor. Ez a terv: pozíciókat nyerni a rajtnál, aztán könyököt ki.”

Egy ideig még úgy tűnt, hogy akár a harmadik hely is meglehet neki, de aztán jött korábbi csapattársa, és letaszította őt a dobogós helyről. Ettől függetlenül Ricciardo nem bánt meg semmit, és boldog, hogy a második sorból vághat majd neki a viadalnak.

„A negyedik helyet érő köröm tiszta volt, semmi gond, semmi kifogás. Valószínűleg ennél több nem nagyon volt benne. Az, hogy csak egy helyet buktunk Max miatt, és megtarthattuk a második sort; nagyon boldog vagyok. Igen, remek dolog a második sor.”

„A második szektorban kicsivel gyorsabbak nálunk, a Mercedes és a Red Bull. Az a leszorítóerőt igénylő szektor, ezért úgy vélem, hogy ott végig gyorsabbak is voltak. A harmadik hely megtartása tökéletes lett volna, de még a negyedik hellyel is igazán elégedett vagyok” – mondta ismét a méhészborz.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, kicks up some sparks Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo a Renault-hoz való csatlakozása óta nem állt dobogón, de a csapatfőnöke, Cyril Abiteboul megegyezett vele, hogy ha sikerül neki idén pezsgőznie, akkor tetoválást csináltat. Mivel most minden eddiginél közelebb vannak ehhez, Ricciardo nem akar túlságosan durva lenni a tetoválás tartalmát illetően.

„Nem lehetek ennyire gonosz vele. Remek fickó, ezért nem leszek kegyetlen, de majd kitalálunk valamit.”

Közben a csapat franciája, Esteban Ocon is jó kvalifikáción van túl, hiszen a hatodik lett. Elégedett is volt ezzel az eredménnyel. „Jó hétvége ez eddig. Amint a pályára hajtottunk az autóval, sokkal jobb volt a vezethetősége. Több dolgot is kicseréltünk az én autómban, amivel sok köridőt nyertem, szóval ennek örülök.”

„Azokra a dolgokra koncentrálhattunk, amelyek jól működtek az autón, és nem kellett a figyelmünket egyebekre fordítani, mint történt az a legutóbbi pár futamon. Jóval nyugodtabbnak éreztem magam, és ezért igazán boldog vagyok a hétvége eddigi alakulásával. A mostani rajthelyünkről jó esélyek kínálkozhatnak majd a futamon, ha esni fog az eső, ha száraz marad. Jó kiindulási pont ez” – értékelt a francia.

