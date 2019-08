Ricciardo mindenkit megölelget ma a Renaultnál

Daniel Ricciardonak nem jött össze a Német Nagydíj, tegnap egy roppant szoros Q2 után végül pár századdal csúszott ki az első tízből, ma pedig a középmezőny közepére ragadva autózott 13 és fél körig, amikor is elkezdett dőlni a füst a Renault-ból, és kiállni kényszerült az ausztrál, némi olajat is hagyva az aszfalton.

A Renault-nak azonban így is volt esélye egy szenzációs eredmény elérésére: a boxkiállások miatti kavarások következtében Hülkenberg egyszer csak azon kaphatta magát, hogy a második helyen autózik, ez nem tartott azonban sokáig: a 40. körben, miután a két Mercedes elment mellette, a célegyenesre vezető kanyarnál eldobta az autót, úgyhogy ismét egy szomorú hétvége volt ez a franciáknak, ezzel Ricciardo is egyetértett:

„Látva, hogy mi lett a vége a versenynek, nyilván jobb poén lett volna a többiekkel menni. Ma akárki dobogós lehetett volna, de egy kipufogóhiba miatt rövid volt a mai napom. Addig is volt probléma, mert nagyobb fékezéseknél a bal elsőm leblokkolt, valószínűleg a hőmérséklettel volt baj, ezért a féktávokon rengeteget veszítettem, és a gumikat is rendesen kicsinálta ez.”

„Frusztráló, hogy nem tudtam mindent kiadni magamból, főleg, mert a száradó pályán megoldódott volna a dolog. Volna, volna, volna. Sokan mondhatnák ma ezt. Nico is. Nagyon jól ment ma, de sajnos nem jött össze a dolog. Remélhetőleg Budapesten kicsit több szerencsénk lesz.”

Az ausztrál az új esős rajtprocedúrát (pár biztonsági autós kör utáni állórajt) is kommentálta, ami szerinte jól sült el:

„Szerintem az állórajt jó volt. A repülőrajtokkal az a baj, hogy egymás mögött elég nehéz pozíciót nyerni, így viszont sokaknak volt esélye, azt hiszem az egyik Red Bull, talán Max be is ragadt, és ez sokaknak segített. Nicónak is jó rajtja volt, az elején én is élveztem a dolgot, amíg a hatodik kanyarba érve le nem esett, hogy ilyenkor amúgy tömegben nem lehet sokat látni, még a felerősített lámpák mellett sem. De hát ez ilyen.”

Ricciardo elmondta, még nem tudott csapattársával beszélni, elsősorban azért, mert átöltözés után nem igazán jutott ki a szobájából:

„Őszintén szólva, kiállás után visszamentem a szobámba átöltözni, le akartam menni a csapathoz, de végül ott néztem végig az egész versenyt, mert akárhányszor indultam volna, történt valami. A rajongóknak biztos remek futam volt, engem kicsit eszik a fene, mert tényleg nagyon szerettem volna a többiek között lenni.”

„Nico pedig... Amikor láttam a fekete szárnyat kikandikálni a gumifalból, tudtam, hogy ő az. Borzasztóan sajnálom. Nyilván, az egész csapatnak rossz, ez, de neki pont itthon, szörnyű lehet. A csapatot az én kiesésem, és Nico remek eredményének az elvesztése is sújtotta. Cyrillel (Cyril Abiteboul, csapatfőnök) nem tudtam még beszélni, szerintem most megyek, és mindenkit megölelgetek kicsit, mert biztosan ráfér a fiúkra.”

