Ricciardo megszólalt a jövőjével kapcsolatban!

Cseppet sem úgy alakult eddig Daniel Ricciardo mclarenes karrierje, ahogy azt a csapat és ő maga várta. Bár tavaly sikerült futamgyőzelmet ünnepelnie Monzában, összességében a várakozásokon alul teljesít.

Néhány héttel ezelőtt Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója nyilvánosan kritizálta a versenyzőt, és egészen addig ment, hogy a partnerségük nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a médiában pedig gyorsan meg is indultak a találgatások, kitölti-e 2023 végéig szóló szerződését a csapatnál.

Ricciardo pótlásával kapcsolatban felmerült Oscar Piastri, Colton Herta, de még Sebastian Vettel és Alex Albon neve is, azonban az ausztrál most tiszta vizet öntött a pohárba és közösségi oldalán jelentette be, hogy a maga részéről szeretné kitölteni kontraktusát.

„Sok pletyka kering a Forma-1-es jövőmmel kapcsolatban, de szeretném ha tőlem hallanátok: a jövő év végéig elköteleztem magam a McLarenhez és nem hagyom el a sportágat“ - írta a pilóta.

„Elismerem, nem volt mindig könnyű a helyzet, de ki szeretne ilyet? Kidolgozom a belem a csapattal együtt, hogy rendbe hozzuk az autót és visszakerüljünk az élmezőnybe, ahová a McLaren tartozik. Most jobban szeretném ezt, mint valaha“ - szögezte le Ricciardo.

