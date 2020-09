Ricciardo meggyőzőnek találta a McLaren Olasz Nagydíjon mutatott tempóját

A belga hétvége után előzetesen talán azt hihettük, hogy a Renault pilótái lehetnek azok, akik a Mercedesek mögött a megmaradt dobogós helyért küzdhetnek. Ehhez képest az enstone-i csapat teljesítménye kicsit gyengébb volt a vártnál.

Helyükre azonban a McLaren lépett Monzában, hiszen a hétvége teljes képét megnézve ki lehet jelenteni, hogy ők voltak a második erő a Mercedesek mögött. Sainz a harmadik lett az időmérőn, majd a futam első felében remekül tartotta a második helyet, mögötte pedig csapattársa, Lando Norris haladt.

A piros zászló ugyan bekavart nekik is egy kicsit, de végül így is a második és a negyedik helyen értek célba két autójukkal. Ricciardo pedig nem biztos, hogy bánja ezt, hiszen jövőre már náluk fog menni.

„Jónak tűntek. Azt hiszem, hogy a második és harmadik helyen álltak a szünet előtt. Talán még ennél jobb napjuk is lehetett volna. Egész hétvégén megvolt a tempójuk. Tudtam, hogy gyorsak lesznek itt, de nem számítottam rá, hogy ilyen teljesítményt mutatnak nemcsak vasárnap, de szombaton is” – nyilatkozta Ricciardo elismerően a McLarenről.

„Egyértelműen találtak itt valamit. Ez nyilván bíztató számukra, nagy eredmény.” Mivel az ausztrál a jövő évi csapattársa, Lando Norris mögött haladt valamivel, így volt ideje megfigyelni, hogy mire képes a rivális autója.

Elmondta, hogy a McLaren gyorsabbnak tűnt az ő Renault-jánál a monzai gyors kanyarokban.

„Nem Lando ment közvetlenül előttem, de ott volt Perez és Bottas előtt, ezért őt is láttam egy kicsit. Azt mondanám, hogy a gyorsabb kanyarokban vagy mindenki jobb egy kicsit, vagy ez egy olyan terület, ahol van egy kis lemaradásunk. A McLaren egyik erősségének tűntek ezek a részek.”

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo is megerősítette, hogy most hiányzott náluk valami Spához képest. „Még így is ott voltunk, de nem volt meg az az extra, amellyel kissé megleptük magunkat a múlt héten” – ismerte be a Renault versenyzője.

„Úgy érzem, hogy Spában sikerült működésre bírni az alacsonyabb leszorítóerős csomagot. Szinte mindenkinél kevesebb szárnnyal mentünk, ezzel pedig többet nyertünk az első és harmadik szektorban, és a középsőben sem buktunk olyan sokat.”

„Itt viszont mindenki alacsony leszorítóerővel megy, ezért az egyenesekben szerzett előnyünk jóval kisebb volt, és azok, akik valamivel nagyobb leszorítóerővel mennek, több sebességet tudnak átvinni a közepes és gyors kanyarokon.”

„Úgy éreztem, hogy a futamon elég jók voltunk alacsonyabb tempónál és fékezés során. Az első sikánban versenyképesnek éreztem magam, ott voltam Perez és Bottas mögött. Viszont azt éreztem, hogy az Ascariban és a Parabolicában el tudnak nyúlni. Úgy vélem, hogy csak a nagysebességű kanyarokban voltak jobbak nálunk” – összegzett a méhészborz.

A Renault csapatának tehát tovább kell várnia a gyári visszatérésük óta megszerezni kívánt első pódiumra.

