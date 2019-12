Ricciardo megcsinálta magának az izgalmat az utolsó körben

Az Abu Dhabi Nagydíj ezúttal sem a szikrázó csatáiról marad emlékezetes, a vasárnapi zárófutamon nem sok izgalom jutott a végéig. A tévénézők ugyan lemaradtak róla, de az utolsó kör így is hozott izgalmat.

Hárman küzdöttek az utolsó körökben a 10., még pontszerző helyért, és két körrel a vége előtt erre Nico Hülkenbergnek volt a legtöbb esélye. A Renault német versenyzőjét Carlos Sainz és csapattársa, Daniel Ricciardo üldözte, végül mindketten megelőzték, és a McLaren spanyolja lett a tizedik.

"Egy kicsit legalább izgalmas volt. Abu Dhabiban nem mindig sikerül izgalmasra a futam, és nem tudom, hogy alakultak a dolgok elől, de nekem a futamom nagyon unalmas volt. Nem kritikus akarok lenni, de tény, hogy a mai futam unalmas volt" - mondta Ricciardo a szezon végeztével.

"De vége, most már örülhetünk neki, hogy lassan itt a szünet. Kár, hogy az lett a vége, hogy egyik autó sem végzett az első 10-ben. Az én futamomnak a kemény keverék vetett véget, nem találtuk vele a sebességet egyáltalán" - mondta utólag Ricciardo.

Az ausztrál nem tagadja, hogy az eredeti terv szerint csak egyszer állt volna ki, de a kemény keverékek olyan gyengén muzsikáltak, hogy menet közben inkább a stratégiaváltás mellett döntöttek. "A lágy sokkal jobb volt, de úgy sejtem, hogy már későn" - tette hozzá Ricciardo.

Az utolsó kör ugyanakkor már komolyabb izgalmakat hozott, Sainz beérte Hülkenberget, Ricciardo Sainzot, és hármuk vonatozásából végül a spanyol jött ki győztesen. "Tudtam, hogy Nico van egyedül pontszerző helyen, szóval két autót kellett megelőzni. Láttam őket csatázni, és azt reméltem, hogy elkaphatom mindkettőt" - mesélte az utolsó körről a Renault versenyzője.

"A 13-as kanyarban Nico majdnem megpördült, így mindketten elkaptuk, de ez már irreleváns volt. Carlosé lett az utolsó pont, de közben meg nem tudtam, hogy hol van Gasly, csak azt, hogy Kvjat pontszerző helyen van. Kicsit izgultam, ne hogy az legyen, hogy Gasly elszedi előlünk a pontot" - mondta Ricciardo, akinek ezért kár volt izgulni, a Toro Rosso franciájának már a futam elején elszálltak az esélyei.

Ricciardo most annak örül, hogy hamarosan már pihenhet. "Kell egy kis szünet ezek után, a mostani verseny nem lett valami fényes. A télen igyekszünk fenntartani a csapatszellemet, szükség lesz erre, mert a szezon jelentős részében alulmúltuk a várakozásokat. Ha nem így lesz, nem tudunk előrehaladni jövőre" - mondta az ausztrál.

A tavaly negyedik helyen végzett Renault 2019-ben annak is örülhetett, hogy az utolsó futamon nem vesztette el az ötödik pozíciót. "Az nagy érvágás lett volna. Anyagilag is. Az anyagi veszteség pedig motivációvesztéshez vezet, erre nincs szükség. Szóval legyünk pozitívak, és mondjuk, hogy most sikerült elkerülni egy golyót, és jövőre az összeset el kell kerülni" - jelentette ki Ricciardo.

