Ricciardo még mindig dobogót akar szerezni a Renault-val

Óriási hír volt 2018 nyarán, hogy az akkor a Red Bullnál versenyző Daniel Ricciardo bejelentette, hogy 2019-től a Renault csapatához igazol, vagyis az akkori konstruktőri harmadiktól a csapatbajnokság negyedik helyezettjéhez szerződik.

A Renault viszont 2019-re visszacsúszott az ötödik helyre a konstruktőrök között, Ricciardo számára pedig a monzai negyedik helye jelentette a csúcsot, az egyéni pontversenyben pedig a kilencedik lett.

Mivel a Renault-val kétéves szerződést írt alá, így még idén is a sárga-fekete autót fogja terelgetni, 2021-től azonban már a McLarennél fog versenyezni – Carlos Sainz helyére, Lando Norris mellé érkezik a 30 éves ausztrál.

A CNN Sportnak adott interjújában Ricciardo elmondta, hogy továbbra is a célja, hogy dobogót szerezzen a francia istállóval, és tartozik a Renault-nak. A hétszeres futamgyőztes azt is kiemelte, hogy akkor is kedvesek voltak vele a csapatnál, miután bejelentette a távozását.

„Nyilvánvalóan nem egyik napról a másikra született meg a döntés. És szerintem nem lenne fair, ha összehasonlítanám egymással a McLarent és a Renault-t. Amikor leszerződtem a Renault-hoz, az volt a célom a második évre, hogy szerezzek egy dobogót, és ezt a célt továbbra is el akarom érni.”

Daniel Ricciardo, Renault Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„És abban is hiszek, hogy ez megvalósítható. Szóval igen, ez egy jó dolog lenne búcsúzóul mindenki számára. Azt bizonyosan tudom, hogy még mindig sokkal tartozom a Renault-nak, és akarok szerezni egy dobogót – nemcsak a csapatnak, hanem saját magamnak is.”

„És a bejelentés után is nagyon kedvesek voltak velem az emberek. Sok pozitív visszajelzést kaptam a csapattagoktól. És tudom, hogy izgatottak azt illetően, hogy minél jobban teljesítsünk együtt az év hátralevő részében, próbálunk majd a lehető legjobban teljesíteni, és remélhetőleg annyi versenyt tudunk majd nyerni, amennyit csak lehetséges.”

A Renault Forma-1-es projektjének sorsa sokáig kérdéses volt, azonban pénteken bejelentésre kerül, hogy bár leépítések lesznek a francia autómárkánál, az F1-es projektjüket folytani fogják 2020 után is. 2021-re még egy ülésük kiadó, Esteban Ocon jövő évi csapattársának kiléte viszont még nem ismert.

