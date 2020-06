Ricciardo már nem akar tovább várni a dobogós helyezésekre

Ricciardonak az idei lesz a második, egyben utolsó szezonja is a Renault-val, az ausztrál pilóta nem hosszabbította meg a szerződését, hanem a rivális McLarenhez igazol 2021-től, ahol Carlos Sainz helyét fogja elfoglalni.

A McLaren 2021-től ismét a Mercedes motorjait fogja használni, és a csalódást keltő Hondás évek után úgy tűnik, hogy a wokingiak ismét erőre kaptak. A Renault-nál azonban az is kérdéses volt, hogy egyáltalán a sportban maradnak-e 2020 után is.

Daniel Ricciardo az Autocar magazinnak árulta el, hogy az évek alatt nem lett sokkal türelmesebb ember, és már nagyon várja, hogy visszatérjen az élmezőnybe.

„Nem én vagyok a legtürelmesebb ember a földön, mert hiszek a képességeimben. A kor az kicsit javít a türelmen, de ez egy olyan sport, ahol 20 pilóta van, és nem nyerhet egyszerre mindenki.”

„Én azonban már bizonyítottam, hogy tudok versenyeket nyerni, és nem akarom sokkal tovább megfosztani magamtól ezt az érzést. Már két éve van annak, hogy nyertem Monacóban, és nagyon hiányolom ezt az érzést.”

Race winner Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrates in the Red Bull Racing Energy Station swimming pool

„Ez az idő, ami most a rendelkezésünkre állt, bizonyos szempontokból nagyon jó volt” – tért ki Ricciardo az előrehozott „nyári szünetre,” aki korábban elmondta, hogy lehet, évekkel hosszabbította meg a leállás a karrierjét.

„A testünknek nem igazán szokott meglenni az a lehetősége, hogy egyhelyben, egy időzónában, kontrollált étrendje legyen, úgy értem, ennyi ideig legyünk egyfajta normalitásban. De, amikor a szezon elkezdődik majd, nagyon sűrű lesz, amit szinte rögtön jövet a következő is.”

„Edzeni is annyit tudok, amennyit csak akarok. Minden megvan itt, Ausztráliában ahhoz, hogy különböző távokat fussak, buggy-val menjek az erdőben, hogy eddzem a reakcióimat, és minden edzőtermes dolgot is meg tudok csinálni, és még egy medencém is van lehűlni, de ez természetesen mind a versenyzést szolgálja.”

