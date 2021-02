Ricciardo már kedden pályára viheti a McLarent!

A Red Bullal korábban 7 futamgyőzelmet szerző Daniel Ricciardo már a 2020-as szezon hivatalos kezdete előtt, májusban elkötelezte magát a McLaren mellett, így mindössze 2 szezonon át volt a gyári Renault pilótája.

Ricciardo, és csapattársa, Lando Norris már holnap pályára viheti a 2021-es McLaren-Mercedest, mivel a wokingi alakulat a Brit-Nagydíjnak is otthont adó silverstone-i pályán tart majd filmforgatási napot.

„Lando és Daniel is holnap fogja vezetni először az MCL35M-et Silverstone-ban, a csapat szezon előtti filmes napján” – állt a McLaren sajtóközleményében. A McLaren tavaly is kihasználta az előszezoni filmes napját, akkor Barcelonában.

A csapatok két filmes napot tarthatnak egy évben, amelyen 100km-et tehetnek meg, ez 17 körnek felel meg Silverstone-ban. A Pirelli ezekre a tesztekre a versenyeken nem használt demo abroncsokat szállít.

Ricciardo (és Norris is) a karrierje során most fog először Mercedes motoros autót vezetni, a McLaren pedig 2014 után most tért vissza a Mercedeshez.

A Mercedes motorfőnöke, Hywel Thomas a múlthéten arról számolt be, hogy akadt egy pár problémájuk az új motorral, de a McLaren technikai igazgatója, James Key azt nyilatkozta, hogy semmilyen rendellenességet nem tapasztaltak még, ami akadályozhatja őket a filmforgatási nap során.

„Nos, ez a kérdés inkább a Mercedesnek szól, én erre nem igazán tudok válaszolni” – nyilatkozta Key. „Már végeztünk egy pár teljes versenytávos tesztet a mérőpadon, amelyeken semmilyen problémát nem tapasztaltunk, szóval a Mercedes erre jobban tud válaszolni.”

Alonso elhagyhatta a kórházat.

