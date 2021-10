Ricciardo már elfogadja, hogy nem világbajnok, míg korábban „keserűen” érezte magát miatta

A McLaren jelenlegi versenyzője 2014-ben és 2016-ban is a harmadik helyen zárta az év végi összesítést a Red Bull-lal, azóta viszont egyszer sem tudott ötödiknél előrébb végezni. Az ausztrál versenyzőt a közvélemény az egyik legtehetségesebbnek tartja, az utóbbi szezonokban azonban nem igazán tűnt fel az élmezőnyben.

Monzában ugyanakkor ismét megmutatta, hogy még megvan benne az, ami a győzelmekhez kell, hiszen a 2018-as Monacói Nagydíj óta először nyert versenyt, ezzel megszakítva saját, valamint a McLaren 2012 óta tartó rossz sorozatát.

A Beyond the Grid podcast legújabb részében Ricciardo arról beszélt, hogy miközben érzése szerint a tehetsége alapján talán megérdemelne egy bajnoki címet, most már el tudja fogadni, hogy egyelőre még nem sikerült ezt megtennie.

„Volt olyan időszak, amikor nem esett túl jól, mert úgy éreztem, hogy már világbajnoknak kellene lenne, ez szívás, miért nem történt még meg, rosszkor voltam rossz helyen? Ilyesmik kavarogtak a fejemben.”

„Azóta talán már érettebb lettem, mert már nem gondolkozom így. Azért vagyok még itt, mert hiszem, hogy nyerhetek, és meg is akarom nyerni a címet. Ugyanakkor megbékéltem azzal, ami történik. Amíg mindent kiadok magamból a pályán, elégedett leszek.”

Ricciardo 2018 végén hagyta el a bikásokat, és csatlakozott a Renault-hoz két szezonra, majd pedig három évre írt alá a McLarenhez. Az idei év elég szenvedősen kezdődött számára, mivel nem tudta megközelíteni csapattársa, Lando Norris tempóját, de aztán a monzai sikerrel némileg megfordította szerencséjét.

A nyolcszoros győztes elmondta azt is, hogy nem érezné kudarcnak mclarenes időszakát, ha nem tudna bajnokságot nyerni, és inkább arra akar fókuszálni, hogy jól érezze magát az alakulatnál.

„Mondjuk, hogy öt évig vagyok a McLarennél, és nem nyertünk világbajnokságot, én akkor sem akarok kudarcként visszatekinteni arra az időszakra. Mert akkor az öt olyan év lenne, amelyet a végén csak lehúznék a vécén. Öt év rengeteg idő az életedből.”

„Talán ez az a váltás, amelyet eszközöltem magamban. Viszont ne értsetek félre, ettől nem lettem puhányabb vagy kevésbé motiváltabb. A cél a bajnoki cím, és minden reggel úgy fogok felébredni, hogy ezt akarom elérni. Viszont nem akarom, hogy ez diktálja a boldogságomat.”

„Már tíz éve csinálom ezt. Még nem vagyok világbajnok, és nincs garancia arra, hogy az leszek. Nem akarok mindent feltenni egy lapra, majd egész életemben bosszankodni azon, hogy nem sikerült. A monzai győzelem elég volt ahhoz, hogy boldog legyek idén. Ráadásul megmutatta, hogy a végső siker mellett is lehet elégedett az ember.

