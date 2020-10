Ricciardo: Már dolgozunk Abiteboul tetoválásán!

Az év korábbi részében a Renault-pilóta Daniel Ricciardo és a csapatfőnök Cyril Abiteboul fogadást kötött egymással, és abban egyeztek meg, hogy ha az ausztrál versenyző dobogót szerez idén, akkor összeillő tetoválást csináltatnak maguknak.

A fogadás része volt az is, hogy Abiteboul választhatja ki a tetoválás helyét és méretét, míg Ricciardo a mintáról dönthet szabadon. Az Eifel Nagydíjon pedig Ricciardo a harmadik helyen fejezte be a versenyt.

A 31 éves versenyző elkezdett gondolkozni azon, hogy milyen minta lehet a megfelelő Abiteboul számára, és közvetlenül az Eifel Nagydíj után azt mondta, hogy a tetoválásnak köze lesz hozzá, illetve a siker helyszínéhez, Németországhoz is.

A Portugál Nagydíj sajtótájékoztatóján pedig azt mondta, hogy folyamatban van a munka, és reméli, hogy a szezon utolsó „triplázása” előtt lesz idejük megcsináltatni a tetkót.

„Van egy tetoválóművész, akivel két designon dolgozunk, és közeledünk a végsőhöz. Még beszélnem kell Cyrillel a logisztikáról, de remélhetőleg még az utolsó „triplázás” előtt, vagyis Bahrein előtt lesz időnk arra, hogy megcsináltassuk.”

„Tudom, hogy én akkor a gyárban leszek, és remélhetőleg Cyril is a közelben lesz” – tette hozzá a Renault versenyzője.

Ricciardo még a szezon kezdete előtt bejelentette, hogy 2021-től a McLarennél folytatja a pályafutását, miközben pillanatnyilag a Renault teljesít jobban a két csapat közül. Ricciardo elmondta, hogy nem bánta meg a döntését, és hozzátette, reméli, nem fog teljesen örülni, amikor kisétál az ajtón.

Esteban Ocon, Renault F1 and Daniel Ricciardo, Renault F1 in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool