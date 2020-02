Ricciardo lehet a pilótapiac jokere

2021 teljes felpezsdülést ígér, már ami a szabályrendszer kereteit illeti, de még az is lehet, hogy a pilótapiacon is komoly kavarodás alakul ki. Jelenleg több csapat jövője is kérdéses, a Mercedes mellett a Renault gondolkodásáról hallani.

Közben az már idén nyilvánvalóvá vált, hogy a Red Bullnál Max Verstappennel, a Ferrarinál pedig Charles Leclerc-rel képzelik el a jövőt, és ha marad a Mercedes, szinte biztosan marad Lewis Hamilton is. Vagyis a top istállók hat helyének fele el is kelt.

Azonban még rengeteg forgatókönyv születhet, és ezek jelentős részében lehet főszereplő Daniel Ricciardo, akinek jelenleg teljesen bizonytalan a jövője - írja a The-Race.com. Az ausztrált nyilván szeretné megtartani a francia gyári csapat az év végén lejáró szerződésén túl is.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A csapat jövője azonban kérdéses, arról már nem is beszélve, hogy a teljesítmény területén sem azt nyújtja a Renault, amire Ricciardo eredetileg számíthatott. Ráadásul az ausztrál is már 31 éves, a következő szerződés alapvetően határozza meg pályafutásának alakulását, ha még szeretne esélyt a világbajnoki címre, könnyen lehet, hogy a következő megállapodása döti el, összejön-e számára, vagy sem.

Az alapvető elképzelés szerint marad a Renault-nál, egyrészt, még nem dőlt el, hogy a Renault milyen jövőt tervez magának az F1-ben, ráadásul az köztudott, hogy Ricciardo nagyon jól keres, és ha már nem lehet lövése a vb-címre, a második legjobb dolog, ha anyagilag jól jár.

De egészen biztosan a számára is még fontos a győzelem, ám hogy a top csapatok közül ez hol valósulhat meg, még kérdés. A Red Bullban nehéz viszontlátni, elsősorban hirtelen távozása miatt. Ráadásul, amiért akkor a távozás mellett döntött, az a tényező most még erősebb az osztrákoknál.

Még több F1 hír: Ricciardónak nem munkája, hanem álma van

A Ferrarinál és a Mercedesnél ugyanakkor gondolhatják úgy, hogy egy kisebb súrlódást jelentő pilótával egészülnének ki, aki képes lehet hozni az eredményeket, miközben nem megy bele a csapaton belüli viaskodásba.

A Ferrarinál lehet is esélye, hiszen Leclerc mellett Vettel helyzete teljesen elbizonytalanodott, a német szerződése le is jár idén. Ricciardo már tárgyalt is korábban az olaszokkal, és olasz bevándorló fiaként bele is illene a képbe. A kérdés, hogy vajon lesz-e ideje Ricciardónak megvárni, hogy hogyan alakul Vettel sorsa.

A Mercedesnél pedig még minden képlékeny, lehet, hogy minden marad úgy, ahogy most áll, és még az is lehet, hogy minden megváltozik, kerülhetne akár Valtteri Bottas helyére is, aki tavaly még meggyőzte a Mercedest, ám ez is csak ideig-óráig elég, ha a finn nem tudja tartani Hamilton tempóját.

Ha pedig nem robban a piac a top csapatok esetében, akkor még a középpályán is érdemes az ausztrálnak körülnéznie. A Renault tavaly megcsúszott, és a riválisok el is kapták. A McLaren egyértelműen jobb volt, de a Toro Rosso sem maradt el messze a franciáktól. És akkor még ott van a Racing Point, amely teljes átalakuláson megy majd át, hogy gyári istállóként indulhasson már Aston Martin néven, Ricciardo tudása és tapasztalata pedig nagyon sokat kamatozhat.

Ricciardo helyzete egyelőre a legbizonytalanabb talán a rajtrácson, ám az ausztrálnak is van a legtöbb lehetősége.

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.