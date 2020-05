Ricciardo: Leclerc azokat a sikereket éri el, amelyekre Bianchi is képes lett volna

Bianchi karrierje felfelé ívelt 2014-ben, és a Ferrari egyik ülésére is nagy eséllyel pályázott az utánpótlás sorozatokban elért sikerei, és a Marussiánál mutatott teljesítménye alapján.

Bianchi szerezte a Marussia történetének első pontjait a 2014-es Monacói Nagydíjon, ahol a 9. helyet szerezte meg, amit az F1 jelenlegi korszakának egyik legjobb egyéni teljesítményeként tartanak számon.

Azonban Bianchi karrierje tragikusan rövid lett, miután később az évben súlyos fejsérüléseket szerzett a suzukai balesete után. 9 hónappal később, mindössze 25 évesen belehalt a sérüléseibe.

A legutóbbi Twitter posztjában, amelynek a „Dan’s Diary” címet adta, a Renault Forma-1-es pilótája, Daniel Ricciardo megnevezte az 5 legalulértékeltebb ellenfelét a Forma-1-ben, köztük Bianchival.

„Nem feltétlen arról van szó, hogy alul lett volna értékelve, de sosem láthattuk egy top autóban, ezért talán az emberek nem tudják elképzelni, mennyire jó lehetett volna” – írta Ricciardo.

„Emlékezhettek a 2014-es Monacói Nagydíjra, és arra, amit elért a Marussiával. Monaco is olyan, mint Makaó, nem lehet szerencsével ilyen teljesítményt elérni. Csak tehetséggel lehet így vezetni.”

Charles Leclerc és Bianchi jó barátságban voltak, Bianchi volt Leclerc keresztapja is, és mentoraként szolgált. Leclerc akkor járt először Maranellóban, amikor Bianchi a Ferrari pilótaakadémiájának tagja lett.

„Egy másik része a történetnek, ami nagyon szomorúvá teszi az az, hogy Bianchi mára biztosan egy topcsapatnál lenne, és futamgyőztesnek mondhatná magát. Szerintem Charles most azt csinálja, amit Jules is tett volna.”

„Olyan, mintha Charles lenne Jules későbbi verziója, azokkal a sikerekkel, amelyeket most ér el.”

Ricciardo először még a junior kategóriákban találkozott Bianchival, de egyből érezte, hogy ő más volt a többi pilótánál. „Jules volt A srác.”

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing and Jules Bianchi, Marussia F1 Team on the drivers parade

Fotó készítője: Sutton Images