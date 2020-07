Ricciardo: Látszik, hogy nem rozsdásodtam be

A Forma-1 idei szezonnyitójának időmérője, ha nem számoljuk a Mercedeseket, eléggé hektikusra sikerült, legalábbis az idén fekete ezüst nyilak mögött többen is elég szoros időeredményeket produkáltak a Red Bulltól a Ferrariig, akik nem erre a teljesítményükre lesznek a legbüszkébbek.

Ennek a tumultusnak a résztvevője volt Daniel Ricciardo is, aki egész hétvégén igen erősnek tűnt, legalábbis az időmérőn is simán került a legjobb 10 közé, ott azonban egy nem túl jól sikerült kör miatt végül utolsó lett – mentségére legyen mondva, Bottas előtte dobta el az autóját, bár, ahogy az időmérő után Jenson Buttonnak, a Sky riporterének nyilatkozott, talán ez nem is számított olyan sokat:

„Nem tudom, akkor szerintem már elszállt a kör. Szerintem… láttam egy kis port, azt hittem, csak kidobta a kereket a fűre, az a négyesben előfordul, és ment tovább, láttam a sárga zászlókat, de azt hittem, csak túlreagálták. Utólag kiderült, hogy tényleg kipördült, de ezt nem láttam. Szóval nem hiszem, hogy emiatt sikerült félre a kör, de ha mégis, akkor nagyon sajnálom magamat.”

„Ez azért olyan idegesítő, mert egész hétvégén úgy tűnt, hogy igen nagy formában vagy.”

„Ó, köszi, hogy észrevetted! Jó érzés vezetni. Mármint, nyilván mindenkinek hiányzott, de én nem akartam lekapcsolni a karantén alatt. Melbourne után edzettem tovább és most kicsit nyugodtabbnak és mentálisan is összeszedettebbnek érzem magam. Szóval igen, eléggé formában vagyok, nem rozsdásodtam be a szünet alatt, nagyon éhezem a sikert. Ezért kicsit kár a 10. helyért, szerintem jobb vagyok ennél, de majd holnap ezt megmutathatom.”

És ha már szóba került a futam, megkérdezték az ausztrált arról is, mit jósol, hosszú távon versenyezhetnek-e Vettellel, aki szabadon választott gumikeveréken indulhat holnap mögüle:

„Nem igazán követtem a hétvégén a hosszú etapokat. Az ember azt hinné, hogy jobbak lesznek majd a hosszabb távon, de az időmérőn nem azok, nem villámgyorsak semmiképpen. Amúgy a negyedik helytől, Landótól visszafele elég szoros a dolog, 8-10 pilóta van egy tizeden belül versenytempó szempontjából, szóval remélhetőleg jó móka lesz.”

