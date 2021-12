Ricciardo: Kicsit féltékeny vagyok rájuk…

A Szaúd-arábiai Nagydíj a piros zászlós megszakítások miatt a tervezettnél jóval később ért véget, ausztrál időszámítás szerint azonban így is a hajnali órákban zajlottak az események. Daniel Ricciardo előzetesen nem feltétlen ajánlotta otthoni barátainak, hogy ébresztőt állítsanak be a verseny kedvéért.

„A családom és a barátaim előzetesen arról kérdeztek, megéri-e fennmaradni a verseny miatt, amire ausztrál idő szerint a kora hajnali órákban került sor. A családom mindig fennmarad szurkolni, ha azonban a barátaimnak másnap dolgozniuk kell, egy unalmas verseny miatt nem éri meg ébren maradni” – avatott be minket az ausztrál szurkolók nehézségeibe Ricciardo.

„Reménykedtem benne, hogy izgalmas versenyünk lesz, így most örülök” – mondta a verseny 5. helyezettje, aki hosszú idő után tudott újra pontokat szerezni. Ricciardo nagyrészt nyugodt futamot teljesített, más pályákkal ellentétben azonban Dzsiddában nem engedhette meg magának, hogy a kivetítőkre pillantva kövesse az élen zajló küzdelmet.

„Ha a senki földjén autózom, akkor verseny közben próbálok ránézni a kivetítőkre. Ezen a pályán ez nem igazán kivitelezhető, de őszinte leszek, néhány pályán meg lehet tenni.”

A McLaren versenyzője nagy lelkesedéssel követi nyomon a világbajnoki küzdelmet, amit Lewis Hamilton vív Ricciardo korábbi csapattársával, Max Verstappennel.

„Minden év elején egy ilyen csatában reménykedünk. Az egyik sarokban ott van egy tapasztalt rekordbajnok, a másikban pedig a valaha volt legfiatalabb futamgyőztes. Remek párosítás, nagyszerű történettel.”

„Ismét remek csatát vívtak. Kissé féltékeny vagyok, amiért én nem lehetek a részese, de a sport és a szurkolók szempontjából álomszerű ez a forgatókönyv. A kivetítőkön folyamatosan Lewisról és Maxról látunk bejátszásokat, ami számomra extra zavaró tényező lenne a helyükben. A rajt előtt ez tovább nehezíti a koncentrálást.”

„Bárki is nyer majd a jövő héten, az fantasztikus lesz a szurkolóknak. Pedig már azt hittük, a Netflix sorozata nem is lehetne izgalmasabb…” – utalt Ricciardo a népszerű F1-es sorozatra, a Drive to Survive-ra.

