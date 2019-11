Ricciardo "karakterépítőnek" jellemzi a Renault jelenlegi küzdelmét

Talán története egyik legszorultabb helyzetét éli át a Renault csapata. Az istálló két pilótáját a két héttel ezelőtti Japán Nagydíjról diszkvalifikálták, egy, elvileg már több éve használt, vezetési segédletnek ítélt technológia miatt, és a Mexikói Nagydíj előtt azok a hírek is szárnyra keltek, hogy a cég új vezérigazgatója felülvizsgálná a Forma-1 projekt létjogosultságát.

Nem a legjobb előjelekkel készültek tehát Ricciardóék a hétvégére, és az ennek megfelelően telt is az az elején, hiszen a harmadik szabadedzést meghibásodás miatt mindkét autónak ki kellett hagynia, és ezután nem tudták magukat beverekedni a legjobb tíz közé az időmérőn. Ennek köszönhetően azonban merészebbek lehettek taktikai szempontból, ami be is vált, Ricciardo 50 körig ment a kemény keverékeken jó tempóban, így kerékcseréje után könnyedén jött vissza a középmezőny elejére, és csak a hazai pályán versenyző Sergio Perez állította meg. Az ausztrál a következőket mondta el a boxban uralkodó hangulatról:

„Hogyan tudtuk megtartani a motivációnkat, nem is tudom, bár idén azért jó pár olyan esemény volt, ami lehúzhatott volna minket, és belém is újra, meg újra belém áll a görcs, szombaton ezt pont ki is adtam magamból, de szerintem elég hamar rendeztük a sorokat, és emiatt büszke vagyok a srácokra.”

„Cyril, (Cyril Abiteboul csapatfőnök) sok mindenen ment keresztül, főleg Japán óta, és most a Renault vezetésében is történtek változások. Igazából úgy érzem, hatalmas lelki erőt tanúsított egész hétvégén, próbáljuk ezt a lendületet tovább vinni, szerintem az, hogy most kicsit sarokba vagyunk szorítva, eléggé karakterépítő tud lenni.”

Ricciardo részletesebben belement a Sergio Perez ellen vívott csatájába, amelynek fordulópontja az a félresikerült kísérlet volt, ahol a Renault pilótája jelentősen elfékezte jobb elsőjét, és ahol ha kisebb a bukótér, könnyen a falban köthetett volna ki:

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Nem is tudom, ez az 50. körös kerékcsere nekem jó ötletnek tűnt. Elég időm volt felzárkózni Perezre, és a kemények nagyon jól tartották magukat, egyenletes tempóm volt. Sokkal gyorsabb a közepesen sem voltam nála, mivel az utolsó kanyarban nagyon jól ment, a célegyenesben mindig elérte, hogy ne tudjak hozzá közel kerülni."

„Az az utolsó próba elég kemény volt. Akkorra már kiismertem, hol kezdi a féktávot, nagyon erős volt ebben, nekem emiatt a komfortzónámon kívül kellett mélyebbre mennem, de már akkor sem voltam bent rendesen mellette, még egy kicsit eresztenem kellett. Tudtam, hogy szoros lesz, de inkább próbálom meg, mint nem. Akkor azt hittem, 50-50%-os esélyünk van, így utólag már azt mondanám, hogy 30-70 volt az ő javára, de ez van.”