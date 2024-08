Ricciardo ítéletet mondott az RB fejlesztéseiről

Az ausztrál az elmúlt hetekben újra formába lendült, az utolsó hat versenyen három alkalommal is pontot szerzett, miután a szezon elején nem tudta tartani a lépést csapattársával, Cunoda Júkival. Küszködése miatt az is elképzelhető volt, hogy lecserélhetik őt a tavaly remekül beugró Liam Lawsonra, aki az oldalvonalnál várakozik, de Ricciardo jó formája miatt az is felmerült, hogy a Red Bull őt választja ki Sergio Perez helyére.

Végül egyik helyzet sem állt elő, a Red Bull ugyanis a nyári szünet elején úgy döntött, Ricciardo maradhat a helyén. Ebben segítette az is, hogy Spában a 11. helyen végzett, ami végül egy pontot ért a Mercedes futamgyőztesének, George Russellnek a túl könnyű autó miatti kizárását követően.

Az RB számára ezzel folytatódott a négy verseny óta tartó pontszerző sorozat, amit segítettek a középmezőnybeli küzdelemben előnyszerzés céljából bevetett új fejlesztéseik is. A gép átalakításáról beszélve azonban Ricciardo megjegyezte, van még dolguk, ha ki akarják javítani az autó eredendő hibáit.

„Úgy érzem, az erősségeink még mindig a lassabb kanyarokban jönnek elő, a gyengeségeink pedig az igazán gyors részeken. Szóval a versenyen még a tízes kanyar, a Pouhon is olyan volt, főleg, amikor a csapat mondta, hogy megyünk a végéig, mert jól néznek ki a gumik és nyomhatom, akkor is éreztem, hogy Ocon gyorsabb kisebb leszorítóerővel is... Mivel az egyenesekben gyorsabbak voltak, gyanítom, hogy kisebb leszorítóerővel jöttek és így is elég gyors volt a tízesben.”

„Szerintem az igazán gyors tempónál van még min dolgoznunk, de a szűkebb, csavarosabb kanyarokban rendben vagyunk. Ugyanaz, mint eddig, de a terhelés már segít nekünk, lehet, hízom kicsit a szünet alatt és az segít majd.”

Ricciardo közben exkluzív interjúban beszélt a Motorsport.comnak arról, miért nem bánja, ha ez lesz utolsó szezonja a Forma-1-ben.