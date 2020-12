Ricciardo is megnevezte 2020 legjobb pilótáját...

Ricciardo az Ausztrál Nagydíj In the Fast Lane című podcastjének volt a vendége nemrég, és arra kérték őt, hogy segítsen felállítani egy top 10-es versenyzői listát 2020-ra. A feladat azonban nehéznek bizonyult, mivel úgy érezte, hogy elég sok pilóta mellett lehetne érvelni.

Idén öt különböző győztest arattak, és 13 különböző pilóta állhatott dobogóra. Végül azonban megszólalt a versenyzői büszkesége, ezért Ricciardo saját magát választotta, de csak hajszállal megverve Hamiltont és Verstappent.

Még több F1 hír: Jelentős mennyiségű pénzt hozott össze Vettel árverése afrikai gyerekeknek

„Nem hinném, hogy annyira egyértelmű lenne. Szerintem sokan szintet léptek idén. Persze ott van a csúcson Mr. Kiegyensúlyozottság, vagyis maga Lewis Hamilton. Szóval ő biztosan ott lesz, legyen az első vagy a második.”

„Utána, ha megnézzük a Red Bullt, akkor Max mindig ott van. Ő is esélyes. Ahogyan Charles is csodákat tett a Ferrarival idén, bár úgy érzem, hogy ő talán több hibát is vétett, ezért nem mondanám őt a legjobbnak.”

„Igen, valószínűleg saját magam! Mindezek után. Nehéz nem magadat választani, de ugyanakkor nehéz is, mert közben egy kicsit gyökérnek hangzol. Mondjuk akkor úgy, hogy magamat, Lewist és Maxot tenném a legjobb háromba. Egy hajszállal viszont én lennék elöl.”

Ricciardo továbbá még arról is beszélt, hogy korábbi márkatársa, Max Verstappen hogyan fejlődött az utóbbi években. „Rengeteget fejlődött 2016 és 2017 során. Emellett úgy érzem, hogy az új autók, amikor nagyobb gumikra váltottunk meg hasonlók, a több tapadás segített neki vagy jobban illett hozzá.”

„Már egyébként is jól ment, de azok az autók még inkább neki kedveztek. Mindenki azt mondja, hogy ő volt a valaha volt egyik legjobb gokartos, ott pedig nagy a tapadás, tehát talán neki olyan gép kell, ami nagyon tapad.”

„Már 2017-ben is megvolt a tempója, de azért voltak hibák, még 2018-ban is, amelyeket ki kellett gyomlálnia. Miután ez sikerült, most már csak elképesztően konzisztens és kevés hibát vét” – véleményezte korábbi csapattársát Ricciardo.

Már lassan mindenki megmondja, hogy ki legyen Verstappen csapattársa

#ThinkingForward Nico Rosberggel

Ajánlott videó: