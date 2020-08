Ricciardo is elmondta véleményét a sportolói bojkottról és a rasszizmus problémájáról

Néhány nappal ezelőtt ismét történt egy incidens Amerikában, melynek során egy Jacob Blake nevű fekete férfira gyermekei szeme láttára lőttek rá a rendőrök. Az eset természetesen hatalmas port kavart országszerte, és ezt a sportolók sem hagyhatták szó nélkül.

Az amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) egyik csapata úgy döntött, hogy ezen események hatására nem áll ki a pályára a következő rájátszásbeli mérkőzésén. Csütörtökön többek között Daniel Ricciardót is megkérdezték, hogy mit gondol ezen történésekről és a rasszizmus problémájáról.

Még több F1 hír: Perez nem egyeztet más csapatokkal jövőjével kapcsolatban

„Hát nem könnyű. Látni, ahogy a többi sportoló elszánja magát ilyesmire, azt mutatja, hogy mennyit is jelent ez valójában mindenkinek, és hogy milyen messzire elérnek a hírek. Most még csak Amerikában történik ez, de az egész világon hallottak róla az emberek.”

„A kérdés az, hogy mikor lesz ennek vége? Mikor lesz ebből elég? És egyszerűen egymás után történnek meg az ilyen események. Szerintem ezért van az, hogy egyre több sportoló választ drasztikusabb lépéseket, és bojkottál vagy ehhez hasonlók” – véli Ricciardo.

„Egyre durvább a helyzet, de amíg nincsen változás, addig dörömbölni fogsz az ajtón, míg az le nem dől. Csoportként kell erről beszéljünk, a versenyzőknek is, hogy lássuk ki mit gondol erről az egészről. Persze ez még mindig új. Lesújtó.”

„Nem szoktam folyamatosan olvasni a híreket, de főleg most, egyszerűen csak a fejedet rázod értetlenkedve ezek hallatán. Hogyan történhet meg mindez? Csak fogom a fejem, de ha van valami, amit tehetünk, akkor szerintem azt meg is fogjuk tenni. Próbáljunk kezdeni mi is valamit. Meg kell ezt beszélnünk” – vélekedett a helyzetről az ausztrál.

Íme Spencer Pigot hatalmas bukása, mely végül előhozta a piros zászlót az Indy 500-on