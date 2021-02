Ricciardo: idén bármelyik csapat szerezhet dobogót

Tavaly hét konstruktőr pezsgőzhetett legalább egyszer a pódiumon. A hetedik helyen végző AlphaTauri és a nyolcadikként záró Alfa Romeo között viszont óriási volt a különbség, ami a szerzett pontokat illeti. Az előbbi 107-et, míg az utóbbi csak 8-at gyűjtött.

Az Alfa, a Haas vagy a Williams által elért legjobb helyezés a kilencedik volt, és egyiküknél sem állt fent az a „veszély”, hogy felálljanak a dobogóra valamelyik futamon.

Ricciardo szerint ez azonban akár változhat is idén, még akkor is, ha a szabályok csak minimálisan változtak.

Az ausztrál most természetesen arra készül, hogy egy versenyhétvégén is bemutatkozhasson végre új csapatánál, a McLarennél. Az autót már bemutatták, a filmes nap is megvolt, így jöhet a bahreini teszt.

„Én úgy látom, hogy bármely csapatnak megvan az esélye a dobogóra, vagy ha nem is mindegyiknek, akkor a legtöbbnek. Ismét szoros lesz, de a dobogós helyezések motiválnak minket, és remélhetőleg a tapasztalatom révén győztesen jövünk ki, bármilyen csatáról is legyen szó” – idézte Ricciardót a GPFans.

A Mercedes-motorokra váltó McLaren szeretné csökkenteni a lemaradását az élen álló két csapathoz képest, de azt maga Ricciardo is tudja, hogy a közvetlen harcot a többiekkel vívják majd.

„A tavalyi évet megnézve igazi rivalizálás volt a többi istállóval. Tudom, hogy nem mindenki, de a legtöbb csapat tudott a dobogón végezni tavaly, így sokkal intenzívebb volt az élmezőnyben kialakult küzdelem.”

„Még mindig a Mercedes hátára szegeződik a céltábla, de mi csak próbáljuk csökkenteni a különbséget hozzájuk, tehát legyen szó a Ferrariról vagy valaki másról, szerintem ismét igen szoros lesz. Persze most már Carlos is ott van a Ferrarinál, ez már valami, de igazából szerintem az egész mezőny igyekszik felzárkózni az elejére.”

