Ricciardo Helmut Markonak is felajánlotta a tetoválásos fogadást

A Spanyol Nagydíj előtti sajtótájékoztató egyik legviccesebb jelenete az volt, amikor Daniel Ricciardo mesélt arról a fogadásról, ami közte és Cyril Abiteboul között van, amit az ausztrál akkor nyer meg, ha idén először dobogóra juttatja a 2016-os gyári visszatérése óta a Renault-t.

„Kicsit ködösek még a dolgok, de ha jól emlékszem, ő választja meg a helyét, és a méretét, én pedig a dizájnt, de ezt majd még lefixáljuk. Tényleg egy tetoválásról van szó, és persze nincs neki egy se, szóval Cyril számára komoly a téma.”

Ricciardo azt mondta, hogy biztosan valami vicces dolgot fog választani a főnöke számára: „Nem tudom még pontosan, mi lesz, valami spontán dolog, amit a pillanat szül. Valami vicces lesz, amire ha ránéz, azt mondja majd, hogy „ó azok az idők.”

A Motorsport-Total.com számára azonban most Helmut Marko árulta el, hogy a korábbi pilótájuk őt is megkereste ezzel a fogadással, miután már több hasonlót is csináltak, Ricciardo például 1000 eurót veszített, amiért rosszul tippelte azt, hogy Bottast 2019-re kirakja a Mercedes.

Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotó készítője: Sutton Images

„Odajött hozzám is ezzel a tetoválás dologgal, de azt mondtam neki, soha az életemben nem lesz tetoválásom” – nyilatkozta Marko. Bár az ausztrál pilóta igen viharos körülmények között hagyta el 2018 végén a Red Bullt, az osztrák tanácsadó, és Ricciardo között megmaradt a jó kapcsolat, viszont Marko nem szeretett volna belemenni abba a témába, hogy ő, vagy Albon-e a jobb pilóta.

„Másodikak vagyunk Albonnal a konstruktőri bajnokságban, és ugyanúgy másodikak lennénk Ricciardoval is. Két nagyon jó pilótánk van, igaz, Ricciardoval minden kicsit viccesebb volt, de ő a saját útját kereste, és arra is ment tovább, de ettől még jó barátok vagyunk.”

Villeneuve szerint ez kell Hamilton legyőzéséhez.

Ajánlott videó: