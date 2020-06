Ricciardo: Hatalmas megkönnyebbülés az összes sportrajongónak, hogy végre lesznek versenyek

A Forma-1 márciusban még elutazott Melbourne-be, az Ausztrál Nagydíjra, azonban a helyszínen kiderült, hogy a McLaren egyik tagja koronavírussal fertőzött. A McLaren ezután bejelentette, hogy nem vesznek részt a hétvégén, amit egy fél napos tárgyalássorozat követett. Végül péntek reggel, az első szabadedzés előtt fújták le a futamot.

Az F1 2020-as szezonja Ausztriában fog kezdődni, a Red Bull Ringen duplafutamot fognak tartani július 5-én, és 12-én. Daniel Ricciardo is alig várja már a szezont, akinek ez lesz az utolsó éve a Renault-val, mielőtt 2021-ben a McLaren pilótája lesz.

„Szerintem mindenki nagyon megkönnyebbült, amikor hivatalosan is bejelentették, mikor kezdődik a szezon. Már látjuk a fényt az alagút végén, hogy mikor hajthatunk ki ismét a versenypályára.”

„Én is készülök arra, hogy versenyezzek, hogy harcoljak, de arra is, hogy a kalandomnak ezt a szakaszát a lehető legjobban zárjam a Renault-val” – nyilatkozta a hétszeres futamgyőztes.

„Még most is úgy érzem, hogy rengeteggel tartozom nekik, a pályán, és azon kívül is, úgyhogy örülök, hogy hamarosan versenyezhetek, és megpróbálhatom ismét a legjobbamat nyújtani.”

„Nagyon izgatott vagyok, hogy pár sport már újraindulhatott, de szerintem rengeteg azok. Én is nagy UFC rajongó vagyok, és az, hogy végre láthatok valamit a TV-ben, emlékeztetett, hogy mennyire hiányzott már ez, de hamarosan én is a képernyőn leszek, és végre az emberek láthatnak majd valamit.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Az F1 egyelőre csak egy 8 versenyt tartalmazó európai versenynaptárat tett közzé, azonban az eredeti terveikkel ellentétben, miszerint szeptemberben már Ázsiában versenyeznének, sajtóértesülések szerint további európai versenyek érkezhetnek, olyan pályákon is, amelyek eredetileg nem voltak a naptár részei.

Hockenheim, és Mugello is esélyes lehet egy 2020-as versenyre, Mugellot pont úgy időzítheti a Liberty, hogy a Ferrari az 1000. versenyét otthon, Olaszországban, olasz pályán tudja ünnepelni.