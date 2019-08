Ricciardo Gaslyról: A Red Bullnak tennie kellett valamit…

A Red Bull a nyári szünet alatt jelentette be, hogy Alexander Albon és Pierre Gasly a Belga Nagydíjtól helyet cserél, és a szezon végéig ez a felállás marad. Daniel Ricciardót, aki 2014 és 2018 között versenyzett a Red Bull csapatánál, arról kérdezték, mit gondol a „bikák” döntéséről.

„Nem gondolom, hogy nem lett volna fair a Red Bull döntése. Semmi bajom Pierre-rel, de a Red Bullnak tennie kellett valamit. Tényleg nincs bajom vele, kedvelem a srácot. Nem örülök neki, hogy visszaküldték a Toro Rossóhoz, de valójában a Red Bull 6 hónapot adott neki, és nem volt komoly jele a fejlődésnek. Nyilvánvalóan a Red Bull látta, hogy Max győz, és az autó legalább dobogókra képes.”

„Én is megtapasztaltam, hogy milyen ebben a programban lenni. Ez nem meglepetés. Sokat várnak tőled, és ha nem teljesíted az elvárásokat, akkor továbblépnek. Nem akarom azt mondani, hogy váratlan volt a döntés, és biztos vagyok benne, hogy Pierre is gyanította, hogy valami változhat. Egyszerűen ilyen a programjuk. Most Albon előtt van ott a lehetőség, meglátjuk, hogyan alakul a dolog.”

Fair a Red Bull versenyzőit Verstappenhez hasonlítani?

„Nem fair, és biztos vagyok abban is, hogy nem várták azt Pierre-től, hogy megverje Maxot. De néha túl nagy volt a különbség kettejük között. Szerintem ha 1, 2, esetleg talán 3 tized lett volna köztük, akkor sokkal jobb lett volna a helyzete. Nem tudom, hogy mit várt tőle a Red Bull, de valószínűleg nem arra számítottak, hogy megveri Verstappent, arra viszont igen, hogy közelebb lesz hozzá és több pontot szerez.”

Mennyire nehéz megverni Verstappent?

„Elég nehéz. Idén eddig kétszer nyert és jó néhányszor a dobogóra is felállhatott. Pierre-től pedig szerintem legalább egy dobogót vártak. De nem tudom, ez nem az én dolgom. Annyit tudok mondani, hogy nem először történik ez a Red Bullnál, szóval nem volt sokkoló, hogy ez történt.”

„Nem tudom, nekem úgy tűnt, hogy Pierre-nek már a kezdetektől hiányzott az önbizalma az autóban, a tesztek alatt pedig néhányszor összetörte a kocsit. Nem tudom, hogy ez kivett-e belőle valamit, de nekem úgy tűnt, hogy a Toro Rossóban tavaly kényelmesebben érezte magát.”

„De azt is láthattuk, hogy Kvjat sokakat meglepett azzal, hogy jól teljesít a Toro Rossónál, és talán Pierre is képes lesz erre. Emellett kevés fiatal versenyző tud ilyen kemény helyzetben helytállni – az egyik pilóta, aki képes volt erre, az Max. De nem mindenki tud ilyen fiatalon ilyen magas szintet hozni ekkora nyomás alatt, hiszen nem is könnyű feladat.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.