Ricciardo „frusztrált” maradt, miután az FIA utólag felülvizsgálta Stroll esetét a Stájer Nagydíjról

Stroll a Stájer Nagydíj végjátékában szerzett egy pozíciót, amikor a 3-as kanyarban egy igen kockázatos bevetődéssel lekényszerítette a pályáról Daniel Ricciardot. Végül 7. és 8. helyen értek be, és hiába vizsgálták az esetet, azt versenybalesetnek minősítették, és Stroll megtarthatta a helyét.

A verseny utáni szokásos átbeszélésen azonban Masi, és a versenybírók megegyeztek, hogy a jövőben a hasonló esetekben visszacserélik majd a pozíciókat. Amikor ez szóba jött a pilóták pénteki eligazításán, Riccardo azzal viccelődött keserűen, hogy akkor kéri vissza a pontjait.

„Ha még egyszer ilyen történik, akkor más döntést fognak hozni, és a tények után ők is elfogadták, hogy másképpen kellett volna cselekedniük. De hétfő reggel, az eredmények közzététele után már nem lehet megváltoztatni a pozíciókat, ezért természetesen egy kicsit frusztrált vagyok” – nyilatkozta Ricciardo a Motorsport.com-nak.

Lando Norris, McLaren MCL35, leads Sergio Perez, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the finish

