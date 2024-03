Ricciardo frusztrált az időmérős „rejtély” miatt

Ricciardo a 14. pozícióból várhatja majd a Szaúd-arábiai Nagydíj kezdetét, miután a Q2-ben öt tizedet kapott Cunodától. A nyolcszoros futamgyőztes nem igazán értette, miért volt ekkora a lemaradása házon belül.

„Rendkívül frusztráló. Előző héten elsősorban magamra voltam mérges, mivel tudtam, hogy maradt még benne köridő. Tudtam, hogy sosem lesz tökéletes, de tisztában voltam vele, hogy rajtam múlt a dolog. Ezzel szemben a mostani egy kisebb rejtély.”

„Az egyensúly… volt pár kanyar, ahol küszködtünk, de a Q2-ben, amikor mindenki nagyjából fél másodpercet tud javulni, mi megrekedtünk egy adott szinten.” Ricciardo tehát nem tudja, miért maradt alul házon belül, de beismerte, hogy egyelőre nem is érzi magát annyira magabiztosan a VCARB 01-ben.

„Nem is tudom” – válaszolta Ricciardo, amikor megkérdezték, ő képes lenne-e öt tizedet verni Cunodára. „Nyilvánvalóan mindig le akarod nyűgözni azokat, akik figyelnek téged, de most az a frusztráló, hogy az elmúlt héten hibákat vétettem, mérges voltam magamra, de tudtam, hol veszítettem köridőt.”

„Itt állva viszont most nem bízom az autónkban, és nem is tudom, hol tudtunk volna még annyi időt nyerni. Most tehát csak ezen jár az agyam. Persze biztosan voltak olyan helyek, ahol javulhattam volna, ezért nem mondom azt, hogy mindent tökéletesen csináltam.”

Ricciardo számára azért is lehet fájó ez a nagyarányú vereség, mert ő és Cunoda lényegében az F1-ben maradásért küzdenek egymással, és aki le tudja győzni a másikat, annak akár esélye is lehet a Red Bullhoz való felkerülésre. Jól tudjuk, hogy Ricciardónak is ez a végső célja, az ilyen jellegű vereségek viszont nem segítik ennek az elérését.

Ilyen sorrendben állhat majd fel a mezőny a ma este 6-kor kezdődő szaúdi futam rajtrácsára.