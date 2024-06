Ricciardo felidézte, hogy gúnyolódott rajta MotoGP-bajnok haverja tavalyi sérülése után

Ricciardo és a Yamaha motorosa, Quartararo tavaly szeptemberben találkoztak, miután az ausztrált műteni kellett a Zandvoortban szerzett kézsérülése miatt. És hogy a francia hogy reagált? Megcsavarta Ricciardo kezét, hogy megmutassa neki, nem egy hatalmas sérülésről van szó.

Quartararo így beszélt erről a Fox Sports Australiának: „Megvolt a műtétje és csak a kézközépcsontja tört el, de úgy tartotta a karját, mintha válltól lefelé nem tudná mozgatni, rá is kérdeztem, hogy végül mi is tört el? Külön szólnom kellett neki, hogy nyugodtan mozgathatja a karját, még meg is fogtam neki és mozgattam, hogy lássa, minden oké lesz, úgy röhögött!”

Ricciardo reakciója erre: „Aznap este annyit b**ztatott ezzel, vacsoránál nem tudtam mozgatni a kezemet, ő meg piszkált, hogy jövő héten akár mehetek is versenyezni. Nem hiszem, hogy pontosan tudta, milyen súlyos a sérülés, de elég szánalmasnak éreztem magam...”

„Azt mondja, úgy tartottam a kezemet, mintha az egész karom eltört volna, szóval eléggé kaptam az ívet tőle. Később azt mondta, hogy egyszer egy műtét alatt berakott csavart a bőrén át kitépett az ujjából. A motoros srácok érdekesek, a mentalitása, a harci sérülései... Más alomból származnak, mint mi.”

„Az igaz, hogy a motorosok jobban hozzá vannak szokva, hogy eltörik az ujjukat, vagy mást, de Daniel annyira kisbabaként viselkedett, nem merte használni a kezét. Nem minden Forma-1-es pilóta puha, de Daniel szerintem igen!” – tette hozzá Quartararo.

Ricciardónak végül nagyobb problémája is lehet a közeljövőben, legalábbis ha lehet hinni Helmut Marko szavainak.