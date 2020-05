Ricciardo F1-es pályájának kiemelkedő pillanatai

Daniel Ricciardo a 2011-es debütálása óta sok pozitív és sok negatív pillanatot élt már meg a Forma-1-ben. F1-es pályafutása elején egy HRT-vel mutatkozott be, majd a Toro Rossóhoz, onnan a Red Bullhoz, majd a Renault-hoz igazolt, most pedig már tudni lehet, hogy 2021-től a McLaren csapatánál fogja folytatni a pályafutását.

Az ausztrál a Twitter-oldalán szedte össze a legemlékezetesebb versenyeit, amelyekre könnyen visszaemlékszik – vagy pozitív, vagy negatív okból kifolyólag.

2012-es Bahreini Nagydíj: Teljesen „összeverve”

Miután egy fél szezont töltött a HRT-nél, a Red Bull-protezsált Ricciardo 2012-ben a Toro Rossóhoz került, itt teljesíthette az első teljes Forma-1-es futamát. Miután a 2011-es szezon második felében a mezőny végében volt, 2012-ben megízlelhette, hogy milyen elölről rajtolni – erre Bahreinben került sor.

Ricciardo rosszul rajtolt, visszaesett a 11. helyre az 1-es kanyarnál, majd összeért Heikki Kovalainen Caterhamjével. Ezután az ausztrál kiállt a bokszba egy új első szárnyért, és végül a 15. helyen végzett.

„Ez a bahreini verseny fájdalmas volt. A szombat még csodálatos volt. A hatodik helyre kvalifikáltam magam a Toro Rossóval. Mindenki arról beszélt, hogy mire voltam képes az időmérőn… aztán 24 órával később teljesen össze voltam verve.” – írta Ricciardo.

„Már abban az időben is tudtam, hogy megvolt a sebességem, de ekkor még meg kellett találnom a megfelelő elmebeállítást, hogy hogyan versenyezzek elöl, hogyan tegyem ki a könyököm, és hogyan higgyek abban, hogy oda tartozom… szerintem végül sikerült megtalálnom, nem igaz?”

2012 Japán Nagydíj: Schumacher tiszteletének kivívása

Ricciardo sokat javult a 2012-es szezonban, és a szezon második felében ötször is a top-10-ben végzett. Ezek közül kiemelkedik a Japán Nagydíjon szerzett tizedik helye, amikor azután tudott pontot szerezni, hogy parázs csatát vívott a hétszeres világbajnok Michael Schumacher ellen.

„2012-ben Suzukában Michael Schumacher nagyon közel volt hozzám az utolsó körökben, de sikerült megtartanom a tizedik helyezésem. Ez volt az első teljes évem a Forma-1-ben, szóval nagy feladat volt számomra, hogy ne rezeljek be.”

„Emlékszem, hogy a következő versenyzői megbeszélésen, a következő futamon Schumacher megdicsérte a védekezésemet. Nem lett volna muszáj ezt mondania, szóval ez király volt.”

2014-es Német Nagydíj: Bizonyítás Alonsónak

Ricciardo 2014-ben került fel a Red Bull „A” csapatához, és Kanadában szerezte meg az első F1-es győzelmét. Viszont Ricciardo úgy érezte, hogy ekkor még nem vívta ki Alonso tiszteletét, Hockenheimben viszont ezt már megtette.

„Úgy éreztem, hogy addig a napig nem vívtam ki Alonso tiszteletét. Tehát még bizonyítanom kellett neki. Frissebb gumikkal jött ki a bokszból mögém, és „levadászott” az egyenesben, azonban nyitva hagyta az ajtót, valószínűleg nem számított arra, hogy megpróbálom visszaelőzni, így bepróbálkoztam.”

Fernando Alonso, Ferrari F14-T and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 battle for position Fotó készítője: XPB Images

„Olyan macska-egér harcot játszottunk ezután, és elég nagy dolog volt ez ahhoz, hogy megmutassam, készen állok rosszabb gumikkal is harcot vívni, miközben tisztán versenyzem. Ezután mondott rólam pár szép szót, szóval szerintem ezután már más szemmel nézett rám.”

2014-es Magyar Nagydíj: Magabiztosság egy leheletnyi arroganciával

Ricciardo Kanada után még két győzelmet tudott gyűjteni a 2014-es szezonban, többek között a Hungaroringen tudott kiváló versenyzés után győzni, a futamon pedig Alonsót és Lewis Hamiltont is meg tudta előzni.

„Tiszta élvezet. Azon a versenyen egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy bárki is megverhet, bármilyen okból kifolyólag. A verseny nagy részében vezetni tudtam, de a verseny végén meg kellett előznöm Fernandót és Lewist is, de nagyon magabiztos voltam, és egész nap úgy éreztem, hogy minden sikerül.”

„Ez egy olyan futamgyőzelem volt, amit két kézzel ragadtam meg, és egy leheletnyi arroganciával (utalt ezzel az „így kell ezt csinálni, hölgyeim” üzenetre, miután átvette a vezetést). Az érzelmek aznap rendkívül erőteljesek voltak.”

2016-os Monacói Nagydíj: Óriási düh és ölelés Helmut Markótól

A 2016-os Monacói Nagydíjon Ricciardo megszerezte élete első pole-pozícióját, és haladt a győzelem felé a változó körülmények között megrendezett monacói versenyen. Viszont a kemény munka ellenére nem tudott felállni a dobogó legfelső fokára a rendkívül lassú bokszkiállás miatt, ugyanis a Red Bull nem készítette elő időben a gumikat Ricciardo számára.

Ezzel az ausztrál elvesztette az első helyét a futamon, és végül Lewis Hamilton szerezte meg a győzelmet a Mercedesszel, ez a verseny pedig évekig kísértette Ricciardót.

„Még négy év távlatából is nagyon részletesen emlékszem erre a napra. Még most is látom magam előtt, ahogy dühösen jöttem ki a bokszból a kiállás után. Ezután senkivel nem akartam beszélni, senkinek nem akartam elnyerni a szimpátiáját.”

„Csak óriási volt bennem a düh. Emlékszem, hogy ott álltam a dobogón Lewisszal, és egyszerűen nem akartam ott lenni. Aztán amikor a médiának beszéltem, kicsit világosabb lett az egész, amikor belegondoltam, hogy ha egy második hely Monacóban életem legrosszabb napja, akkor valószínűleg fel kellene ébrednem. Ekkor ment át a düh csalódottságba.”

„Ezután egyedül akartam lenni a versenyzői szobában, de Helmut Marko odajött hozzám, és láttam rajta, hogy megszakad a szíve. Annyit mondott, hogy „sajnálom”, és megölelt. És erre egyszerűen nem tudtam agresszívan reagálni. Őt is ugyanannyira bántotta a dolog, mint engem.”

2018-as Monacói Nagydíj: Felszabadultság és helyrehozás

Ha a 2016-os monacói verseny volt Ricciardo Forma-1-es pályájának mélypontja, akkor két évvel később sikerült helyrehoznia azt. Ricciardo 2018-ban is megszerezte a monacói pole-t, de ezúttal ő és a Red Bull is képes volt elvégezni a győzelemhez szükséges feladatát.

„Nem fogok hazudni, a 2016-os Monacói Nagydíj két éven keresztül kísértett. Aztán 2018-ban egyáltalán nem hibáztam, és azt gondoltam, hogy megint ki fog csúszni a kezemből a győzelem… 2018 teljesen más stressz-szintet hozott amiatt, hogy mi történt 2016-ban.”

„Az elsődleges érzésem a puszta megkönnyebbültség volt akkoriban, hiszen ekkor már nem vették el tőlem a győzelmet. Pár nappal később már sokkal jobban élveztem a győzelmet, miután megemésztettem azt, viszont azon a vasárnapon sokkal inkább egy masszív, megkönnyebbült sóhajtás volt mindenek felett, nem pedig más érzelem.”

