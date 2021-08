Ricciardo: Ezért volt nehezebb dolgom Verstappen ellen, mint Vettel ellen!

Daniel Ricciardo kifejezetten erős pilóták mellett is megfordult már eddigi F1-es pályafutása során, a teljesség igénye nélkül Sebastian Vettel, Max Verstappen és Nico Hülkenberg ellen is bizonyítania kellett, most pedig a tehetséges Lando Norris a csapattársa a McLarennél.

Nemrégiben egy interjúban az ausztrált arról kérdezték, hogy sokkal könnyebb dolga volt-e Vettel ellen, mint később Verstappen csapattársaként, amire így válaszolt:

„Legalábbis papíron így tűnhet” – kezdte nevetve Ricciardo a német Sport Bildnek adott interjúját. A közös évükben Ricciardo 238 pontot szerzett és három győzelmet aratott – rajta kívül csak a Mercedes pilótái tudtak győzni -, Vettel pedig 167 egységgel zárt, számára a négy dobogós helyezése jelentette a szezon csúcspontját.

„Nagyon erős szezonom volt Sebastian ellen. Teljesen más helyzetben volt Seb és Max amikor a csapattársaim voltak. Sebastian ekkor már idősebb volt és a karrierje csúcsán járt. Négyszeres világbajnokként kevesebb lehetősége volt arra, hogy még jobbá váljon.”

„Maxnál viszont azt éreztem, hogy egyre erősebbé válik, ezért volt nehezebb dolgom ellene” – tette hozzá a McLaren pilótája, aki 2016-ban és 2017-ben Verstappen előtt zárt a pontversenyben, 2018-ban viszont a holland végzett előrébb.

