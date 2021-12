Ricciardo: ez a pálya egy labirintus, beszélnem kell magamhoz, hogy körbeérjek

Miközben pénteken sok ismeretlennel szembesült a mezőny Dzsiddában, volt azért néhány dolog, ami viszonylag biztosnak tűnt. A pilótáknak tetszik a pálya, amely azért közel sem veszélytelen, a forgalom még gondot okozhat, az aszfalt pedig jobban tapad, mint várták.

Ricciardo egy labirintushoz hasonlította a vonalvezetést, de ettől függetlenül élvezte is azt. „Már Katarban is azt mondtam két kör után, hogy ez jó móka, és így voltam ezzel most is. Ugyanakkor folyamatosan koncentrálni kell, nem engedhetsz ki.”

„A tempó igazán komoly és a ritmusa is kellemes. Ettől függetlenül nagyon hasonlítanak egymásra a pálya különböző részei, így beszélned kell magadhoz, hogy ez ez a kanyar, az meg az a kanyar. Négyes sebességi fokozat, ezt ötösben kell venni, ilyesmik. Igazából egy labirintusról van szó” – mesélte élményeit a nap végén a McLaren pilótája.

Még több F1 hír: Leclerc balesetével ért véget a szaúdi második szabadedzés, Hamilton végzett az élen!

Ami az autójuk tempóját illeti, az szerinte még lehet jobb is. „Mindenképpen lehetünk jobbak is, megnézve a riválisainkat és versenytársainkat, képesek lehetünk jobb teljesítményre is. Úgy vélem, a pálya kedvez nekünk, talán jobban, mint a korábbiak. Holnap meg fogjuk találni a hiányzó tizedeket” – bizakodott péntek este.

„Persze nem jön semmi sem ingyen, meg kell majd érte dolgoznunk, meg kell értenünk néhány dolgot, de bízom abban, hogy menni fog.” A forgalommal egyébként neki is meggyűlt a baja a két szabadedzés során, de Ricciardo úgy véli, az időmérőn talán nem lesz komoly gond.

A versenyen viszont más lehet a helyzet az előzéssel, és talán nem fogják tudni olyan szorosan követni egymást, mint szeretnék. „A futamon a sebesség és a szűk kanyarbejáratok miatt igazából csak egy ideális ív van, így nehéz lehet majd követni a másikat. Nem tudom, milyen lesz az előzés, de meglátásom szerint nehéz.”

„Emellett pedig mentálisan is végig élesnek kell lenned, mert bármikor jöhet egy hiba, szóval nyitva kell tartanod a szemed, hogy versenyben maradhass” – zárta gondolatát a mosolygós ausztrál.

