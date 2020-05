Ricciardo és Norris más versenyeken is elindulhat az F1 mellett

Még a Forma-1-ben szereplő pilóták is vágyakoznak arra, hogy más kategóriákban is kipróbálják magukat. Erre már számos példát láthattunk, de még mindig nem mondható túl gyakorinak az, amikor egy aktív királykategóriás versenyző máshol is rajthoz áll.

A McLarennél nyitni szeretnének ebbe az irányba, ami jó szponzori megjelenéseket is jelenthet, valamint Daniel Ricciardo és Lando Norris még motiváltabbá válhatna. A britek korábban Fernando Alonsónak adtak lehetőséget arra, hogy rajthoz álljon az Indy 500-on, vagy a WEC-ben a különböző futamokon.

Ennek nyilván megvannak a maga veszélyei is, mert egy sérülés nagyon sokba kerülhet az F1-es csapat számára. Zak Brown a GP Fans hasábjain arról beszélt, hogy a 2021-es párosának szívesen adna lehetőséget arra, hogy szabad kártyával rajthoz álljanak a világhírű ausztrál Bathurst 1000-en.

„Azt hiszem, mindketten imádnák ezt megtenni. Az emberek most már tudják, hogy kicsit más vagyok, mint a legtöbb F1-es csapatfőnök, mivel szeretem látni a versenyzőinket odakint Daytonában, vagy Le Mans-ban.”

„Úgy vélem, hogy ez csak az ütemterven fog múlni.” - tette hozzá Brawn, akinek a Supercars szériában is vannak érdekeltségei. A problémát főként az jelentheti, hogy egyes versenyek ugyanazon a hétvégén kerülnek megrendezésre.

A Japán Nagydíj például gyakran ugyanazon a hétvégén van, mint a Bathurst 1000, ami lehetetlenné tenné a pilóták számára a beugrást. A Monacói Nagydíj pedig az Indy 500 időpontját szokta megkapni. Évekkel ezelőtt emiatt Jenson Button segítségére volt szükség Fernando Alonso távolléte miatt.

