Ricciardo és Kubica is büntetőpontokat kapott Braziliában

Ismét zsúfolt délutánjuk van a Forma-1 versenybíráinak, hisz több konfliktusban is igazságot kell tenniük - sőt, a Ferrari versenyzőit még várják magukhoz, és akkor még a DRS-kálváriáról nem is beszéltünk - de Hamilton büntetése mellett két másik vitás ügyben is meghozták az ítéletet, amelynek pár pilóta nem biztos, hogy örülni fog, név szerint Daniel Ricciardo, és Robert Kubica.

A Renault ausztrálja azért kapott öt másodpercet, és két büntetőpontot, amiért a verseny korai szakaszában a négyes kanyarban egy előzési kísérlet közben kilökte a haasos Kevin Magnussent. A stewardok, bár elismerték, hogy elsősorban a Renault bal elsőjének leblokkolása járult a balesethez, így is úgy döntöttek, hogy ő az, aki felelős volt az incidensnél.

Egy fokkal érdekesebb Robert Kubica esete, aki ugyanakkor állt ki kerékcserére, mint az akkor a versenyben vezető Max Verstappen. A lengyelt, akkor úgy látszott, hogy a csapata engedte ki nagyon rossz ütemben a kerékcseréről, ami miatt pont a holland elé ért vissza, erősen akadályozva őt, és elég komoly időveszteséget okozva neki.

A bírák utólagos vizsgálata azonban megállapította, hogy a csapat mindent megfelelően csinált, és Kubica volt az, aki túl lassan hagyta el a helyét, ezért ahelyett, hogy a csapatot sújtották volna pénzbüntetéssel, a pilóta kapott egy öt másodperces szankciót, és Ricciardóhoz hasonlóan két büntetőponttal jutalmazták.