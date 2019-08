Ricciardo és a Renault a vesztes oldalon

Az F1-es szezonnal nemcsak a Ferrari az egyetlen vesztese, az olaszok mellett mgé akadnak, akik elmaradtak az elvárásoktól. A BBC-n vezetett rovatában Jolyon Palmer a Renault és Daniel Ricciardo idei szezonját elemzi, kiemelve, hogy a francia gyári csapat a tavalyi negyedik helyezés után azt remélte, hogy léphet egyet a top3 felé. Ehelyett még a negyedik helyet is bukják eddig, Palmer szerint a Renault és Ricciardo eddig egyértelmű vesztese a világbajnokságnak.

"A Renault és Daniel Ricciardo számára ez az év egy horror show. Visszatérése óta mindig képes volt fejlődni, de idén egyet visszaléptek. Mindezt annak ellenére, hogy Egy győzelemre képes pilótát szerződtettek Ricciardo személyében" - írja Palmer.

"Megalázó érzés lehet a számára, hiszen közben meg a Red Bull erősebb, mint az elmúlt években, amikor még Ricciardo erősítette a gárdát. Most pedig a Renault még vissza is lépett, és az, hogy az elmúlt öt versenyből egyszer szerzett pontot, jól tükrözi a szituációt" - teszi hozzá Palmer. "De a csapattársának, Nico Hülkenbergnek sem jobb a helyzete, sőt. A motor fejlődött, de még mindig az Achilles-ína is az autónak, négyszer kellett futamot feladni a meghibásodása miatt. Az autó összességében lassú, és ezért csúszott vissza a hatodik helyre."

"Ha a csapat nem tud fejlődni a következő versenyeken, akkor a csapat vezetőinek már inkább az Alfára kell koncentrálni, ahelyett, hogy a szezon előtti céllal, vagyis a negyedik hey megszilárdítására" - véli Palmer.

