Ricciardo érzése szerint mindent kihozott autójából

Talán sokakat meglepett, hogy a tegnapi második szabadedzésen milyen jól szerepelt a Renault-val Ricciardo. A mai időmérő azonban igazolta tegnapi jó tempóját, hiszen most az ötödik lett, a Mercedesek, Hülkenberg és Verstappen mögött. A következőképpen értékelte mai teljesítményét.

„Jó volt, jó volt. Szerintem mindenkit meglepett a tegnapi harmadik hely, és talán emiatt volt is ma rajtunk egy kis nyomás, hogy ezt meg tudjuk ismételni. Nem hiszem, hogy bárki is a tegnapi eredményt várta volna, de azért valami ahhoz közelit. Az ötödik hely remek, örülök neki.”

„Lényegében minden köröm után, mikor átmentem a célvonalon, fújtam egyet, és úgy éreztem, hogy kihoztam belőle a legtöbbet. Ez egy élvezetes edzés volt” – mondta Ricciardo.

A Renault autója is jobban érezte magát a közepes gumikon, hasonlóan a mezőny legtöbb masinájához. Ricciardo ezen érte el végül a Q3-as legjobb körét is. Ami pedig a csapat kisebb fejlesztéseit illeti, az ausztrál szerint is jobban működik az autó hátsó része, mivel hamarabb tudnak a gázra lépni, és érezni lehet a megnövekedett leszorítóerőt.

Kérdezték még tőle, hogy elégedett volt-e az utolsó Q3-as körével, valamint hogy mit szól Hülkenberg harmadik rajthelyéhez. Ricciardo persze nem felejtett el viccelődni sem, de gratulált is a Racing Point beugrójának.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Egy tizedre lenni Maxtól nagyon boldoggá tesz minket, sokat fejlődtünk. Legutóbb olyan nyolc tizedre voltunk tőlük, vagy valami olyasmi. Aztán jött „Hulk”. Szerintem alkalmazkodott a nyaka ezen a héten. Szabadnak és késznek érzi magát. De őszintén, le a kalappal előtte” – dicsérte ellenfele teljesítményét a méhészborz.

„Tudjuk, hogy milyen jó az az autó. Nem akarom azt mondani, hogy csak amiatt van. Ő is remek munkát végzett, és az, hogy ennyi kanapén üldögélés után vissza tudott jönni, ez nem egyszerű. Hiába számít veteránnak, nem egyszerű dolog. Nem érdekel, hogy ki mit mond. Le a kalappal. Kiváló munkát végzett” – folytatta a méltatást.

A holnapi esélyeit illetően még elmondta, hogy nem tudja mi vár rájuk: „Nem tudom. Csak azt tudom, hogy rákfasírt lesz és foci. Ebben utazunk” – zárta viccesen interjúját.

