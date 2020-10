Ricciardo ennél menőbb ajándékot el sem tudott volna képzelni

Lewis Hamilton győzelme a múlt heti Eifel Nagydíjon azt jelenti, hogy csakúgy 91 versenyt nyert meg, mint Michael Schumacher. A futam után azonnal, a kamerák előtt Schumacher fia, Mick átadta Hamiltonnak azt a sisakot, amit a hétszeres világbajnok utolsó szezonjában használt 2012-ben.

Ricciardo, aki a Nürburgringen szintén a dobogóra állhatott, csak szuperlatívuszokban tudott beszélni Hamilton sikeréről és az ajándékról, amit ezért kapott: „Már több, mint egy évtizede a sorozatban van és minden évben ugyanolyan egyenletesen jól teljesít, ez pedig nem könnyű.”

„Szerintem mindannyian a dobogón tudjuk ezt. Van egy csomagod és egy hozzá való autód, de minden hétvégén ugyanúgy teljesít, amit könnyebb mondani, mint csinálni. Nagyon nagy respekt neki. Az ajándék is, amit kapott, Michael sisakja, ez az egyik legmenőbb, amit valaha kapni lehetett.”

Hamilton tele volt érzelmekkel, miután átadták neki a sisakot és elmondta, a vitrinjében ugyanott foglal majd helyet, ahol a másik, még személyesen tőle kapott fejvédő, amit a német utolsó futamán ajándékozott neki:

„A 2012-es Abu Dzabi verseny különleges pillanat volt számomra. Átmentem a Mercedes szállására és találkoztam Michaellel, akivel sisakot cseréltünk. Azt, hogy valaki olyannal beszélek, akinek a versenyein felnőttem, soha nem fogom elfelejteni.”

Daniel Ricciardo, Renault F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with their champagne on the podium

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images