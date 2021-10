Ricciardo elmondta, milyen sokat jelentett neki valójában a monzai siker

Ricciardo kifejtette, hogy „nagy megelégedést” érzett legutóbbi győzelme miatt, hiszen a 2021-es év első fele igazán szenvedős volt számára. A Renault-tól igazolt át, de eleinte nem találta az összhangot az MCL35M-mel, ráadásul csapattársa, Lando Norris szinte szárnyalt.

A szünetet követően viszont kicsikét magára talált, mindez pedig a monzai sikerben csúcsosodott ki. A por már azóta leült, de Ricciardo most elmondta, milyen sokat jelentett neki valójában, hogy újra a dobogó legfelső fokán pezsgőzhetett.

„Hihetetlen érzés volt. A győzelem már önmagában is nagy, hiszen főként ezért csináljuk, amit csinálunk, de már olyan sok idő telt el az én és a csapat legutóbbi győzelme óta” – nyilatkozta Ricciardo az ausztrál Man of Many digitális magazinnak.

„Számomra pedig újfajta élmény volt egy másik csapattal is nyerni, hiszen korábban csak egyetlen istállóval tudtam ünnepelni, így sok érzelmet váltott ez ki belőlem. Nagy megelégedést is éreztem.”

A McLaren pedig egyre inkább javul, hiszen Szocsiban Norris révén majdnem nyertek egy újabb versenyt, az ausztrál pilóta viszont ennek ellenére is igyekszik két lábbal a földön maradni, mivel ő is tudja, hogy nem lett hirtelen világverő autójuk.

„Mindenképpen nagy lépés volt, de nem garantál semmit a jövőre nézve. Ettől nem lesz hirtelen több győzelmünk, de segíthet, hogy kevesebb rossz napunk legyen. Ahhoz, hogy mindenki magabiztos maradjon, a csapat, a mérnökök, a szerelők, ez a siker igazán fontos volt.”

Hamilton nemrég Párizsban bulizott egyet neves focisták társaságában