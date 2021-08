Ricciardo elmondta, mi vidította fel, miután kizárták első Red Bull-os versenyéről

Daniel Ricciardo 2014-ben került a Red Bull első számú csapatához, ahol hazai versenyén, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon rögtön az előkelő második helyet szerezte meg.

Az öröm nem tartott sokáig, az FIA ugyanis kizárta Ricciardót az üzemanyagra vonatkozó szabályok megszegése miatt. A ma már a McLarennél versenyző ausztrál kijózanítónak írja le az akkori érzést, azonban akkori csapatfőnöke, Christian Horner így is tudott jó hírrel szolgálni számára.

„Belül a kizárás ellenére is elégedettséget éreztem. Megbizonyosodtam róla, hogy képes vagyok arra, hogy a mezőny elejében versenyezzek” – nyilatkozta Ricciardo az In The Fast Lane podcastnek.

„Emlékszem, néhány haverommal rendeltünk némi italt a hotelbe. A fürdőkád teli volt jéggel és italokkal, de a hangulat nem igazán illeszkedett ehhez.”

„Miután utolsóként én is megérkeztem a szobába, Jonathan Wheatley [a Red Bull sportigazgatója] felhívott. Akkora már tudtam, mi következik…Próbáltak vigasztalni, de sajnos nem sokat segített.”

„Ami viszont felvidított – nem hiszem, hogy bánják, amiért elmondom ezt, ugyanis ez pozitív rájuk nézve -, az az volt, hogy Christian [Horner, a Red Bull csapatfőnöke] másnap közölte, a dobogóért járó bónuszomat így is megkapom.”

„Ez kedves volt tőlük, sikerült kicsit enyhíteniük a csalódottságot. Ez volt az első igazi bónuszom az F1-ben, boldog voltam miatta.

Ricciardónak az esetet követően nem kellett sokat várnia első dobogójára, hat futammal később, a Kanadai Nagydíjon pedig első futamgyőzelmét is megszerezte.

