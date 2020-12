Ricciardo elárulta, nem sokon múlt, hogy neki is ki kelljen hagyni egy futamot

Sergio Perez, Lance Stroll és Lewis Hamilton eddig azok a pilóták a Forma-1-ből, akiknek ki kellett hagynia futamokat a koronavírus miatt. Daniel Ricciardo elárulta, neki is volt egy pánikolós reggele, amikor Szocsiban nem egyértelmű tesztet adott:

„Egyik reggel arra ébredtem, hogy volt egy hamis pozitív tesztem, az hajnali hatkor elég nagy ijedség volt. Próbáltuk megoldani, hogy oké, újra le kell magam teszteltetni, volt egy kis pánik, nem volt valami vicces helyzet.”

„Persze jól voltam és versenyeztem is a végén, de soha nem estem még át ilyenen és az embernek az agya ilyenkor elkezd kattogni, hogy „Hmm, mintha most egy kicsit rosszabbul lennék, lehet, tényleg elkaptam”, és ilyentől könnyen be lehet ijedni.”

Annak érdekében, hogy a Forma-1 júliusban megkezdhesse a 2020-as szezonját, a sport egy saját buborékot alakított ki, amelyeken belül minden csapat a saját kis albuborékjában dolgozhatott. Az F1 intenzív tesztelést is indított, így december 4-ig a 75,000 elvégzett tesztből mindössze 89 érkezett vissza pozitívan.

Ricciardo hozzátette: „Ahogyan haladt a szezon, úgy vettem én is egyre komolyabban a dolgokat, ideértve az izolációt, különösen, miután Checo (Perez) elkapta, ott mondtam, hogy „oké, ez egyáltalán nem csak egy vicc.” Nagyon óvatos voltam. szóval meglepett a teszt eredménye. Természetesen végül nem kaptam el, de azért vakartam a fejemet.”

