Ricciardo „éhes”: úgy érzem, most kezdődik karrierem „második fele”

Az ausztrál pilóta 2022 végén némileg kiégve hagyta el a McLaren csapatát és vele együtt a Forma–1-es mezőnyt is, de a vártnál végül hamarabb térhetett vissza, hiszen az AlphaTauri már a 2023-as idény felénél őt ültette be Nyck de Vries helyére.

Most, hogy már ismét túl van fél szezonon, és egy teljes téli felkészülést is teljesíthetett a csapattal, a tapasztalt Ricciardo szinte már egy új kezdetnek érzi a jelenlegi szituációt: „Végre megint versenyezhetünk. Őszintén szólva már alig várom. A tavalyi évvel ellentétben most jó volt, hogy normális előszezonom lehetett.”

„2022 után szükségem volt egy kis szünetre, ezért jó volt beugrani idény közben, de ami a teljes felkészülést illeti, most sokkal jobb helyzetben vagyok. Tényleg úgy érzem, hogy most indul karrierem második fele. A szünet új perspektívát ad. Rengeteg erőfeszítést teszek ebbe a második lehetőségbe, de eközben nem akarok nyomást helyezni magamra.”

„Éhes és motivált vagyok mindenféle negatív teher vagy stressz nélkül, ezek nem szólnak már bele az életembe” – tette hozzá. Az eddig 239 nagydíjon induló és nyolc futamgyőzelmet szerző pilóta azt is elmondta még, mivel foglalkoztak a múlt heti bahreini teszt óta csapatával, az RB-vel.

„Ahogy mindenki másnak, úgy nekem is csak pár órám volt az autóban. Az természetes, hogy egy új autó jobb, mint az elődje, de csak az számít, hol állunk a többiekhez képest. Többet fejlődtünk volna, mint ők, vagy ők fejlődtek többet? Egyértelműen jobb érzés az új autó, de csak annyira vagy jó, amennyire a versenytársak hagyják neked.”

„Én a teszt után is Bahreinben maradtam, és a mérnökökkel rengeteg órát töltöttünk az adatok elemzésével, szóval tudjuk, mit akarunk csinálni, amint kihajtunk a pályára a szabadedzések alkalmával.”

