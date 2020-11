Ricciardo: Egyszerűen azt tudom mondani, hogy wow!

A Portugál Nagydíj nem alakult kifejezetten jól a Renault-pilóta Daniel Ricciardo szempontjából, ugyanis a kilencedik hellyel kellett beérnie Portimaóban. Azonban az imolai versenypályán rendezett időmérő után elégedett volt az ausztrál: az ötödik helyről kezdheti majd meg a versenyt.

„Egyszerűen azt tudom mondani, hogy wow! Még mindig mosolygok!” – kezdte az időmérő után a széles mosolyáról is ismert 31 éves versenyző.

Még több F1 hír: Albon: Elégedett vagyok a Verstappentől való távolságommal!

„Nagyon szórakoztató köröm volt. A körömmel és az eredményemmel is elégedett vagyok. Ezt félretéve mókás az autó határait feszegetni és körözni ezen a pályán. Ez tényleg egy komoly pálya, nagyon is az.”

„A szűk és a széles pálya kombinációját hozza Imola, ami ráadásul gyors is. Vannak sikánok is, de ezek olyanok, ahol a kerékvetőt is lehet használni. Érzésre ez egy agresszív edzés volt, ahol keményen kellett mennünk. A Q3 fantasztikus volt, az a kör az idei legjobb Q3-as köreim közé tartozott” – mesélte Ricciardo.

A rajtrácson Ricciardo elől rajtolhat majd a 4. helyre kvalifikáló Gasly, akit a Renault-pilóta szeretne elkapni a rajtnál, mivel így jó esélyt lát a 12 pont megszerzésére.

„Nem sokat tudtam körözni délelőtt, ezért szerintem nem tudunk túl sokat a holnapi napról, ezzel együtt mindenki ugyanabban a csónakban evez, így nem aggódom. Gasly a célpontunk. Ha el tudjuk kapni őt a rajtnál, akkor komoly esélyünk lesz a negyedik helyre.”

„Éppen ezért próbálunk nagyon jó első kört teljesíteni holnap. A szombati nap mókás volt, a verseny viszont trükkösebb lesz, már csak az előzések miatt is. A pálya szűk, nehéz alternatív íveket találni, amikor egy másik autót követsz. Az időmérő jól sikerült, ezt kipipálhatjuk, holnap pedig megpróbáljuk minél jobban megcsinálni az első 300-400 métert.”

Hamilton nem sok jóra számít holnap…

Az F1 2020 speciális kiadást szentelt a legendás hétszeres világbajnoknak, Michael Schumachernek, aki Spában, a Jordan 191-es autóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Egy kör a legendás aszfaltcsíkon, a legendás autóval.