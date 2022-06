Ricciardo: egyetlen dolgom van, bebizonyítani az autóban, hogy az emberek tévednek

Daniel Ricciardo a 2021-es szezon előtt csatlakozott a McLarenhez, ám a wokingiaknál eddig eltöltött ideje alatt nem igazán sikerült beváltania a csapat által várt ígéreteket. Bár a tavaly futamgyőzelmet ünnepelhetett Monzában, teljesítménye alaposan elmarad Lando Norriséhoz képest.

A méhészborz becenévre hallgató pilóta többször is kifejtette, nem volt könnyű számára egy évvel ezelőtt hozzászokni a McLaren autójához és bár azt remélte, hogy 2022-ben más lesz a helyzet, úgy tűnik nem sok minden változott.

Az elmúlt hetekben a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown nyíltan fejezte ki elégedetlenségét Ricciardo teljesítményével kapcsolatban és már arra is utalt, léteznek olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék a versenyző 2023 végéig szóló szerződésének idő előtti felbontását.

Ricciardo a Crash.net-nek adott exkluzív interjújában mesélt arról, hogyan éli meg ezt az időszakot, és mint mondta, nem könnyű megélnie ezeket a napokat, de be akarja bizonyítani kritikusainak, hogy tévednek vele kapcsolatban.

„Egyfajta hullámvasúton ülök, amelyen néha elmegy a kedvem, máskor viszont fel vagyok tüzelve és motiváltnak érzem magam, hogy bebizonyítsam, az embereknek nincs igazuk velem kapcsolatban. Előfordul az is, hogy csak nevetek a kétkedőkön“ - mesélte az ausztrál.

„Már tavaly tavasszal olyan cikkek jelentek meg, hogy elveszítettem a képességeimet, pedig 2020-ban még a szezon egyik legkiemelkedőbb versenyzőjeként tekintettek rám. Nem felejtettem el fél év alatt, hogyan kell vezetni. Mindig lesznek kritikus hangok, nekem egyetlen dolgom van, az autóban ülve bizonyítani, hogy tévednek.“

Ricciardót arról is kérdezték, annak fényében, hogy veszélybe került az ülése a McLarennél, az idei szezon a legfontosabb-e számára a pályafutásában. „Nem tulajdonítanék jelentőséget ennek.“

„A monzai győzelmem után is sokan jöttek azzal, hogy az csak egyszeri alkalom volt. A Forma-1-ben nem kapsz ingyen egy futamgyőzelmet sem. Határozottnak kell lenned ahhoz, hogy tökéletes hétvégét teljesíts.“

„A jövőmre gondolva még mindig száz százalékig hiszek magamban. Az emberek hajlamosak gyorsan felejteni, emlékeztetnem kell őket, hogy még mindig képes vagyok sikereket elérni. Nincs garancia persze, hogy valaha is világbajnok leszek, de nem szeretnék egy 15 éves pályafutásra elégedetlenséggel visszatekinteni“ - magyarázta a pilóta.

Az ausztrál arra is kitért, a sportág iránti lelkesedése és szenvedélye töretlen, ezért még nem is gondolkozik a visszavonuláson, mint mondta, ez addig így is marad, amíg élvezi a versenyzést.

„Ha minden hétvégén futamokat nyernék, az mindenképpen meghosszabbítaná a pályafutásomat. Ha most azt a célt tűzném ki, hogy öt év múlva szögre akasztom a sisakot, de az utolsó szezonban világbajnokságot nyernék, akkor biztosan nem hagynám abba“ - tette hozzá Ricciardo.

