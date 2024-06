Ricciardo egy „közösségi médiás versenyző”, vissza kéne vonulnia – Herbert

Villeneuve Kanadában a Sky Sports szakértőjeként volt jelen, és ha már ott volt, rendesen be is szólt az ausztrál versenyzőnek, majd pedig egy szép szóváltás kerekedett ki az egészből, ahol a felek oda-vissza megmondták a magukét a másiknak.

Nemrég pedig Herbert is beszállt az ütközetbe, és kifejtette, hogy ő alapvetően nagyon is egyetért Villeneuve megállapításaival. „Jacques Villeneuve-nek igaza van, Daniel Ricciardo egy közösségi médiás versenyző. Láttam, amit Jacques mondott és ahogy mondta. Igaza van. Egyesek olykor nem szeretik az igazságot, de Jacques telibe trafálta” – mondta a Lord Pingnek Herbert.

„Danielnek már nem megy, szóval itt az ideje, hogy szögre akassza a bukósisakját. Én tényleg így látom. Lehet, hogy sokaknak ez nem tetszik, de ez az igazság. A teljesítménynek ott kell lennie, de amint ez nincs meg, jönnek a kérdőjelek. Szerintem ő még mindig hiszi. Amikor valaki olyan negatív, mint Jacques, Daniel talán azt mondja: »Ja, persze. Nem tudom, miről beszélsz.« Gondolom, még mindig úgy véli, hogy képes megcsinálni.”

Herbert szerint is az a legnagyobb gond Ricciardo kapcsán, hogy a múltbéli teljesítményei és formája már nincs meg, nagyon ritkán képes csak valami kiemelkedőt nyújtani, és ez már nem elég a Forma–1-ben. „Én nem látom a régi Danielt. Számomra ez azzal kezdődött, amikor a McLarenhez ment Lando mellé. Lando gyorsabb volt nála.”

„Voltak kiugrásai, mint például Monza, de ezek nem elegendőek. Folyamatosan így kell teljesítened. Ezt teszi Lando, Oscar, Max, Charles és Carlos is. A jó versenyzők mindig hozni tudják ezt. Régen Daniel is tudta. Kétség sem férhet ahhoz, hogy jó képességű versenyző, és ezt sokszor bizonyította a múltban. Mr. Előzésnek hívták. Fantasztikus manőverei voltak.”

„Mióta azonban a McLarenhez ment, ez már nincs meg. És nem is fog hirtelen visszatérni. Ez nem így működik, nincs meg a teljesítménye. Jukiról beszélünk inkább, aki az idény egyik kiemelkedő pilótája. Ezért is hosszabbítottak vele a következő idényre. Az időmérőn mindig is erős volt, a futamokon pedig egyre erősebb.”

„Versenyzőként szerintem eljön egy bizonyos pont a karrieredben, amikor hátra kell lépned és fel kell tenned magadnak a kérdést: »Megvan még bennem, ami a versenyképességhez kell«?” Herbert szerint pedig egyre világosabb, hogy Ricciardónál ez már nincs meg, és ez jól látszik az RB-s visszatérésén is.

„Évek óta nem láttam már ezt tőle. Ő továbbra is azt mondja, hogy hisz benne. Olykor jön egy jó eredmény, mint tavaly Mexikóban, amiről azt gondoltuk, hogy megadja neki a pozitív energiát a folytatáshoz, de nem ez történt. Idén is egy jó futama volt, aztán semmi. Daniel nem tudta irányítása alá vonni a helyzetet. Ebben a sportban mindig magasak az elvárások, ő pedig nem tudott felérni hozzájuk.”

„Személyes tapasztalatból tudom, hogy a motorsportnak más formái is vannak. Nem az F1 a világ közepe. Ott az IndyCar, Le mans, a túraautók” – zárta éles kritikáját a háromszoros győztes.

Ricciardónak Spanyolországban sem ment, de az egész csapatnak pocsék hétvégéje volt, pedig új fejlesztéseket vetettek be. Az ausztrál szerint muszáj kiértékelniük a dolgot, de nem szabad rögtön kukázni az új elemeket.