Ricciardo egy amerikai futball-csapatnak ajánlotta az új sisakját

Ahogyan már korábban írtunk róla, az Amerikai Nagydíjra Daniel Ricciardo egy egyedi, elég tetszetős sisakfestéssel készült. A Renault pilótáját meg is kérdezték, mi volt az ihlet a bivalyt ábrázoló minta mögött, a válaszból pedig kiderült, hogy az ausztrál pilóta bizony nagy amerikaifutball-rajongó:

„Nagyon tetszik nekem is, különben nem hordanám. Imádok Austinba jönni, számomra ez a városhoz fűződő kapcsolatot is kifejezi, de főleg a helyi futballcsapatot szeretem, a Texas Longhornst. Tavaly elmentem egy meccsükre végre, mindig, amikor itt voltam, mondták, hogy nézzek már meg egyet, szóval megnéztem.”

„El voltam kápráztatva, mennyire királyul játszanak annak ellenére, hogy csak főiskolai szint, ezért gondoltam azt, hogy idén megcsináljuk ezt a sisakfestést. Elküldtem az ötletemet a tervezőnek, és amit visszaküldött, szerintem elég pontosan tükrözte azt. Aztán elküldtük a kérelmet a Longhornsnak, hogy használhatom-e, és a csapat is eléggé felpörgött tőle. Nagyon jól néz ki. És persze maga az amerikaifoci is egy aggresszív, full-kontakt sport, szóval ez a tökéletes sisak arra, hogy csatába induljak vasárnap.”

De nem ez az egyetlen más sportokkal való kapcsolat a hétvégén, hiszen a közeli San Antonio profi kosárlabdacsapatának tavaly visszavonult, négyszeres NBA-bajnok sztárja, az argentín Manu Ginóbili is jelezte, hogy a helyszínen tekinti meg a futamot, amiről Ricciardo a következőket mondta:

„Eléggé izgatott vagyok mindig, amikor egy másik sportolóval találkozok, mindegy. milyen sport. Szeretem az NBA-t, minden éven igyekszem elmenni pár meccsre, de a tévében is követem, szóval nagy rajongó vagyok, de emellett minden sportolót tisztelek a világon. Örülök, hogy Manu kinéz ide, mert azt mondta, még soha nem volt F1-futamon, nemrég vonult vissza, szóval most van ideje bepótolni mindent, amit eddig nem tudott megtenni. Arról is beszélt, hogy volt a US Openen. Jó látni, hogy más sportágak képviselői is tisztelik, amit csinálunk, és izgulnak, ha megnézhetik valamelyik versenyünket.”

