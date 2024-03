Ricciardo dühös magára a félresikerült bahreini időmérője után

Az RB-t több szakértő és szurkoló is az idény egyik potenciális meglepetésének vagy fekete lovának kiáltotta ki, miután tavaly erősen zárták az évet, és idénre még szorosabbra fűzték együttműködésüket a Red Bull-lal.

Ricciardo ugyan a tesztet követően igyekezett óvatosan fogalmazni csapata teljesítményét illetően, az RB azért valóban nem tűnik annyira rossznak, hiszen Juki Cunoda például csak ezredekkel maradt le a Q3-as szereplésről.

Amikor az ausztrált arra kérték, hogy értékelje a kvalifikációt, ő elmondta, egyszerűen nem tudott elég tiszta kört futni a VCARB 01-gyel. „Csalódott vagyok, amiért nem raktam össze a kört, mert erre van az időmérő edzés. És akkor kéne összeraknod, amikor igazán számít, szóval kissé haragszom magamra.”

„Nem vezettem rosszul vagy ilyenek, de sosem sikerült igazán tiszta kört futnom. Mindig voltak olyan részei a pályának, ahol időt hagytam benne. Még ha kicsikét javítottam is valahol, akkor meg a következő kanyarban vesztettem időt. Mivel azonban Juki ott van a 11. helyen, úgy éreztük, ha erős kört futunk, akkor lehetséges a Q3. Alapvetően viszont nagyjából a legjobb 12 környékén vagyunk.”

Ricciardo ettől függetlenül továbbra is hisz benne, hogy ő és Cunoda besurranhatnak a pontszerző helyekre, bár az is igaz, hogy vélhetően hatalmas csata lesz majd a top 10-be kerülésért. „Igen, egyértelműen úgy vélem, hogy meg tudjuk csinálni. Nagyon szoros, szóval sok forog kockán. Ha csak egy tizedet is tudsz nyerni a gumikezelés révén, akkor máris jobb esélyed van a pontszerzésre.”

„Nem voltunk annyira rosszak a hosszú etapokon, tehát van bennünk némi optimizmus azzal kapcsolatban, hogy előrébb tudjuk verekedni magunkat. Ez ráadásul az első verseny, szóval bármi megeshet. Lehet, hogy elöl néhányan túl izgatottak lesznek…” – tette még hozzá mosolyogva Ricciardo.

Az ausztrál jövőre már szeretne a Red Bullnál a versenyezni, méghozzá Sergio Perez helyén, aki szintén nem volt elégedett magával az időmérőt követően.