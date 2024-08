Ricciardo: Cunodában minden megvan, ami a következő lépéshez kell

Cunoda tulajdonképpen az RB vezérévé lépett elő 2024-ben, mégis átnéztek rajta, amikor arról volt szó, esetleg ki kerülhet Sergio Perez helyére a Red Bullnál. Ő ugyanakkor ennek ellenére sokat fejlődött a tavalyi év kezdete óta, hiszen már akkor több remek eredménye is volt, csak az AlphaTauri autója kevésbé volt versenyképes.

Ricciardo pedig, aki az elmúlt másfél szezonban jobban megismerhette Cunodát, úgy véli, már sokkal kedvezőbben tekintenek a fiatal japánra, aki sokkal érettebb és kiegyensúlyozottabb lett az együtt töltött idejük során.

„Úgy vélem, most már tényleg kezdi megkapni azt az elismerést, ami jár neki. Sokan talán még mindig az első idényére gondolnak, amikor sok hibát vétett, és úgy tűnt, nem igazán tud alkalmazkodni a Forma–1-hez” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Ricciardo.

„Az első két évben [Pierre] Gasly folyamatosan legyőzte őt, de aztán emlékszem, hogy 2022 második felében talán már jobban ment neki, mint Gaslynak. Egyértelműen sokat fejlődött az elmúlt pár évben. Szóval igen, gyors. Emellett jobban tisztában van már a hozzáállásával is. Szerintem remek munkát végez.”

Amikor az került szóba, hogy Cunoda mire lenne képes egy élcsapat autójában, Ricciardo elmondta, hogy az ilyesmit előre mindig nehéz megítélni, de csapattársának szerinte egyszerűen csak a legtöbbet kéne kihoznia a képességeiből. Ennek kapcsán Lando Norris 2021-es győzelmi lehetőségeit említette, amikor szerinte a britnek még nem volt meg a tapasztalata ahhoz, hogy felérjen a csúcsra.

„Cunoda sokat fejlődött az elmúlt szezonokban, és remek tempóról és képességekről tesz tanúbizonyságot. Most már egyértelműen konzisztensebb lett. Egyszerűen csak nem tudhatod, mi történik a következő szinten, és eszembe jut Lando Monzában. Én győztem, ő második lett. A következő futamon pole-t szerzett és vezette a versenyt.”

„Abban a pillanatban Lewis [Hamilton] tapasztalata és higgadtsága megnyerte neki a futamot, miközben Landónál ez nem volt meg. Három évvel ezelőtt talán még kicsit túl sok volt az neki. Ezzel igazából csak azt mondom, hogy nem lehet tudni, valaki képes-e megcsinálni, amíg nem kerül abba a helyzetbe.”

„Mindannyian gyorsak vagyunk, de amikor igazán számít, ki tudja meghozni azokat a döntéseket és ki tud a leghiggadtabb maradni. Jukinak ezt előbb-utóbb meg kell válaszolnia, de én azt mondom, képes lehet rá. Szerintem megvannak a képességei, de ez a rész már rajta fog múlni” – vélekedett Ricciardo.

Gasly, aki két éven át volt Cunoda csapattársa az AlphaTaurinál, megérti kollégája frusztrációját a Red Bull-os helyzet kapcsán, és elmondta, hogy igyekezett bölcs tanácsokkal ellátni őt. „Mindig is mondtam, hogy Juki nagyon gyors. Láttam. Már az elmúlt években is bizonyította és a következőkben is bizonyítani fogja.”

„Szóval nyilván elég frusztráló lehet ez számára. Én azonban beszéltem vele erről, és tudom, hogy többet akar. Úgy érzi, többet érdemelne. Én is voltam hozzá hasonló helyzetben a múltban, ezért csak azt tudom mondani, hogy »csináld, amit eddig is csináltál, és amíg versenyképes vagy, addig egy ponton meg kell majd érkeznie a megfelelő lehetőségnek«.”

„Ettől persze még nem könnyű ilyen pozícióban lenni. Én személy szerint örültem volna, ha kap egy lehetőséget a Red Bulltól, de nem én vagyok Helmut Marko” – tette még hozzá Gasly, aki kalandos utat járt be a bikásokkal, most már azonban az ő kötelékükön kívül próbál érvényesülni.

Maga Cunoda eközben arról beszélt, hogy ha úgy hozná a sors, ő bizony meg tudná nehezíteni Verstappen életét a Red Bullnál.