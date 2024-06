Ricciardo csak Hornernek köszönheti, hogy nincs veszélyben az ülése – sajtóhír

Az ausztrál versenyző tavalyi visszatéréséhez is masszívan Horner járult hozzá, és most úgy tudni, a Red Bull csapatfőnöke az, aki kitart a nyolcszoros futamgyőztes mellett, hiába nem jönnek tőle az erős eredmények.

Ricciardo igazából úgy vághatott neki ennek az idénynek, hogy ha képes ismét remek formában vezetni, akkor akár Sergio Perez helyét is veszélyeztetheti az első számú alakulatnál. Ehelyett egyelőre azonban főként a csalódásokról szól a 2024-es éve, hiszen egyetlen hétvégét leszámítva nem tudta tartani a lépést Juki Cunodával.

És miközben azt hihetnénk, Ricciardo helye emiatt veszélybe került az RB-nél, és Liam Lawson már tenyerét dörzsölve várja a lehetőséget, a BBC most arról számolt be, hogy messze nem ez a helyzet. Cunoda jó teljesítménye ugyanis továbbra sem látszik elengedőnek a Red Bull-os üléshez, Ricciardót pedig nem fenyegeti Lawson.

Marko állítólag szívesebben látná a fiatal új-zélandit az RB másik autójában, de az év első részében zajlott nagy Red Bull-os belharcokból nem jött ki annyira jól, így „elveszítette hatalmát és befolyását” a versenyzőkérdés felett.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy most már ezen a téren is Horner diktál, ő pedig továbbra is kiáll Ricciardo mellett. Mindez pedig ahhoz vezethet, hogy a végén Cunoda fog távozni a bikások kötelékéből, ha máshol esetleg kap egy jó lehetőséget, és talán ez fogja megnyitni az utat Lawson teljes szezonos debütálása előtt.

Sajtóhírekből pedig nincs hiány az utóbbi napokban, most éppen Newey döntéséről cikkeznek.