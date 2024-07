Ricciardo beszélt a Red Bull-családnál lévő versenyzői ülésekért folyó "kegyetlen" csatáról

A Red Bull pilótáját, Perezt érintő találgatások pár harmatgyenge teljesítmény után ismét fellángoltak, hiába díjazták őt pár hete új szerződéssel. A hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj lehet Ricciardo számára az utolsó esély, hogy megmutassa a Red Bullnak, ő is megérdemli a helyet, ahogy Cunoda Júki is villanthat. Ricciardót a Hungaroringen arról kérdezték, kihasználhatja-e Perez botlásait:

„Attól függ, mennyire figyel ránk a média, de igazság szerint minden pilóta nyomás alatt van, még azok is, akik nagyon jól nyomják, mert nekik meg fenn kell tartani ezt a formát. Szóval azt akarom mondani, hogy ezt mind érezzük. Nyilván én is voltam rivaldafényben idén, most Checo van ott.”

„Még a montreali jó verseny után is azt mondtam, hogy még egy ilyen kell, mert csak annyira vagy jó, amennyire az utolsó futamon voltál. Egy jó hétvége miatt nem lazsálhatsz. Ideiglenesen kikerülsz a látótérből, de ez gyorsan változhat.”

„Nyilván láttam statisztikákat. Max sokkal több pontot szerzett mint Checo és nyilván többet várnak tőle. Ilyen ez a sport, mindig érezzük a nyomást. Csak az változik, épp kire vetül a rivaldafény. Nekünk kell ezt kizárni, de nem mindig egyszerű. Néha mindenki csak erről kérdez és néha elég negatív érzés.”

„Az én tapasztalatom szerint, és Checót is ide sorolom, mert ő is nagyjából ugyanannyi ideje van a Forma-1-ben, már eleget törődtünk ezzel ahhoz, hogy inkább arra koncentráljunk, hogy hogyan kell beállítani az autót. Mindenképpen hallani fogjuk ezt, meg kell tanulnunk így is hozni a formánkat.”

Amennyiben a Red Bull lecseréli Perezt, a legvalószínűbb szezon közbeni opciók a házon belül lévő versenyzők, köztük az RB párosa, de a tartalékpilóta, Liam Lawson is esélyes lehet. Ricciardót megkérdezték arról, „furcsa” lenne-e neki, ha egy külsőst hoznának a Forma-1 legjobban vágyott autójába:

„Nem tudom. Szerintem attól függ, mennyire furcsa, hogy ki az a külsős. Én már nem vagyok utánpótlás-pilóta, de tudom, hogy működik ez, csak az eredmény számít. Ha elég jó vagy, akkor a legjobb ülésbe kerülhetsz, amennyiben ott van mozgás, utána pedig az eredményeid fognak ott tartani.”

„Annyi minden történik az F1-ben, de végül mi irányítjuk, mit teszünk a volán mögött és hogy mit mond a stopper. Szóval amit lehet, azt el kell intéznünk és szerintem az ilyen helyzetekben elég sok dolog a mi kezünkben van.”

Az év elején még Ricciardo volt a favorit Perez váltására 2025-re, gyenge formája és Perez dobogós helyei az év elején azonban végül a mexikói számára biztosítottak új megállapodást. Perez formája azonban azóta hatalmasat romlott, míg Ricciardo az elmúlt négy futamon közelebb került régi önmagához.

Ő is elismeri azonban, mennyire nehéz, amikor a munkahelye a tét az embernek: „Elég kegyetlen tud lenni, nyilván a McLarennél tapasztaltam ezt, azok a sajtótájékoztatók, hát, nem valami élvezetesek. Hazudnék tehát, ha azt mondanám, hogy nem zavarja az embert.”

„Ezt el kell fogadni és boldogulni vele. Ez is a része. Mindig próbálok én lenni a nagyobb ember, mert elfogadtam ezt, a legjobb akarok lenni a világon valamiben és néha nem fog ez sikerülni, ami pedig ezzel jár. Az ember saját magának ágyaz meg, szóval bele is kell feküdni, akkor is, ha néha gyűrött a lepedő.”